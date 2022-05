Bruit et dek hockey : Rimouski durcit le ton, des citoyens manifestent leur mécontentement

Lundi soir, le conseil a déposé une motion dans le but d'interdire le bruit excessif lors de rencontres sportives extérieures qui se tiennent dans un rayon de 50 mètres d'une habitation.

Le bruit émanant des cris, des sirènes, des haut-parleurs et des sifflets deviendrait ainsi prohibé entre 20 h et 7 h, ce qui contraindrait les activités de dek hockey.

Plus de 70 personnes sont venues manifester leur mécontentement face à l'intention de la Ville de Rimouski de réglementer sur le bruit. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le premier match est à 18 h. C'est impossible d'avoir une viabilité et d'entretenir des installations sur une période de 2 heures par soir à 80 équipes. C'est impossible , a déploré Guylain Dupuis, copropriétaire de Sports JMD, qui organise les activités de dek hockey.

Le maire Guy Caron a toutefois précisé que le règlement n'est pas encore adopté. Il affirme que son conseil a déposé une motion dans le but de pouvoir le faire éventuellement, en dernier recours. Selon le maire Caron, Sports JMD a peu collaboré pour régler le problème jusqu'à maintenant.

[L'entreprise] ne s’est pas montrée à la table depuis qu’elle l’a quittée en septembre. Elle n’est revenue qu’en mars pour dire qu’elle n’investirait pas dans des tests ou encore pour tenter de mitiger la situation , explique-t-il.

« Si la firme ne veut pas [trouver des façons de réduire le bruit] de façon volontaire – elle ne nous l’a pas montré dans les 6, 8 derniers mois – on doit, nous, prendre les mesures en conséquence, d’où l’avis de motion. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

En 2020 et 2021, Sports JMD avait cependant fait des ajustements pour tenter de réduire le bruit, en installant notamment des baies vitrées, une toile industrielle et en pulvérisant à l’uréthane les bandes de la patinoire afin d'amortir l’impact des coups de bâtons et de la balle. Ces mesures se sont toutefois avérées insuffisantes.

Une étude falsifiée

Qui plus est, une étude sonore payée par Sports JMD et la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) a été réalisée en 2021. Toutefois, ses résultats ont été jugés non représentatifs puisque les joueurs avaient reçu la consigne de limiter le bruit pendant l'échantillonnage.

Le dek hockey est situé en plein cœur du quartier résidentiel Saint-Germain à Rimouski (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

S’il n'y avait pas eu d’intervention, on aurait peut-être eu une idée de c’était quoi le niveau sonore de façon constante pendant une partie , a souligné le maire Caron.

Après avoir incité ses joueurs à réduire le bruit pendant l'étude, Sports JMD aurait ensuite refusé d'en payer une autre.

Malgré cela, la direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent a recommandé l'automne dernier d'envisager la relocalisation du terrain extérieur de dek hockey, se basant entre autres sur une précédente étude qui faisait état d'un bruit de 5,29 décibels supérieur à la normale, une augmentation jugée importante et pouvant avoir des effets sur la santé physique et psychologique.

La santé publique a toutefois refusé notre demande d'entrevue pour expliquer son point de vue.

Les deux parties prêtes à collaborer

Malgré le ton brusque des échanges lors du dernier conseil municipal, la Ville se dit prête à accompagner Sports JMD afin de trouver une solution, qui pourrait passer par un déménagement vers le parc industriel.

Les échanges entre le maire et les représentants du dek hockey ont duré pendant la majeure partie du conseil municipal. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Sports JMD affirme aussi vouloir négocier, mais considère que la Ville a injustement pris position en faveur d'une poignée de citoyens.

« On veut trouver un compromis, discuter, alors que ce soir on assiste à un show de boucane et on est des parias. » — Une citation de Gino Cloutier, copropriétaire de Sports JMD

Une pétition de plus de 1800 noms a été déposée au conseil municipal afin que les activités de dek hockey puissent se poursuivre à leur emplacement actuel.

De son côté, le regroupement citoyen qui s'était plaint du bruit a préféré ne pas commenter, mais se dit rassuré par les démarches de la Ville. Le regroupement compte une centaine de personnes.

Avec la collaboration de Marie-Christine Rioux et Shanelle Guérin