L’armée russe se lance à l’assaut de l’usine d’Azovstal

L'armée russe relance mardi son offensive sur le gigantesque complexe industriel d'Azovstal, où sont retranchés les derniers défenseurs de la ville portuaire de Marioupol et des civils.

L'offensive a été confirmée par un porte-parole du ministère russe de la Défense, Vadim Astafiev, qui a accusé les combattants ukrainiens d'avoir profité du cessez-le-feu de la fin de semaine pour installer de nouvelles positions de tir.

Un cessez-le-feu a été déclaré, des civils devaient être évacués du territoire d'Azovstal. [Le régiment Azov] et des militaires ukrainiens postés dans l'usine en ont profité , a-t-il indiqué dans une allocution vidéo diffusée par les agences russes.

Ils sont sortis du sous-sol, ont pris des positions de tir sur le territoire et dans les bâtiments de l'usine , a-t-il ajouté. Maintenant, des unités de l'armée russe et de la République populaire de Donetsk, utilisant de l'artillerie et des avions, commencent à détruire ces positions de tir.

L'offensive russe a été confirmée par Sviatoslav Palamar, commandant adjoint du régiment Azov, au site d'informations Ukraïnska Pravda. Nous avons été bombardés toute la nuit [...], deux femmes ont été tuées et maintenant un assaut d'Azovstal est en cours , a-t-il dit.

Il a appelé le président ukrainien Volodymyr Zelensky à une action forte, car la situation est très difficile .

Les Nations unies ont confirmé mardi que 101 civils qui avaient trouvé refuge dans les abris antibombes d'Azovstal ont pu être évacués en fin de semaine, grâce à un effort conjoint avec le Comité international de la Croix-Rouge. Ils pourraient arriver mardi à Zaporijia, ville sous contrôle ukrainien du centre du pays.

Selon le maire légitime de Marioupol, Vadym Boïchenko, plus de 200 civils sont toujours terrés dans les bunkers d'Azovstal. Il n'a pas précisé combien il restait de combattants, mais la présidence ukrainienne a récemment évalué leur nombre à 2000.

Les rares témoignages livrés par les derniers résistants ukrainiens font état de conditions de vie exécrables dans l'important réseau souterrain de l'usine, avec des pénuries d'eau, de nourriture et de médicaments pour des centaines de blessés. Ces informations ne peuvent être vérifiées de source indépendante.

Plus de détails à venir.