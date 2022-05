Un ancien coroner se veut rassurant sur la mise en application des recommandations

L’ancien ministre de la Santé et coroner de 1985 à 2008, Yves Bolduc, estime que les recommandations des coroners devraient et sont généralement prises au sérieux.

En entrevue à C’est jamais pareil, monsieur Bolduc réagissait au rapport du coroner Carol Gagné publié la semaine dernière à la suite d’un accident mortel à Roberval.

Jessika Larouche-Gilbert a perdu la vie dans un tronçon de la route 169 où de nombreux accidents mortels avaient déjà eu lieu et pour lequel plusieurs coroners avaient déjà fait des recommandations pour éviter d’autres tragédies.

Lorsqu’on est coroner, on veut améliorer le système, mais il peut arriver que les recommandations n’ont pas été suivies. On peut demander pourquoi et les gens visés peuvent être tenus responsables et avoir à rendre des comptes , soutient Yves Bolduc.

Le Dr Yves Bolduc estime que les rapports des coroners méritent un suivi. Photo : Radio-Canada

L’Almatois d’origine assure par contre que son expérience de coroner et de ministre lui a permis de constater que le travail de médecin légiste est hautement respecté au sein de l’appareil gouvernemental.

« Ce ne sont pas des recommandations, mais la majorité du temps, on les prend en considération et généralement elles sont faites. » — Une citation de Yves Bolduc, ex-coroner

Yves Bolduc explique que dans les quelque 1000 dossiers qu’il a étudiés comme coroner, de nombreuses recommandations ont été mises en place, comme la route à quatre voies dans la réserve faunique des Laurentides.

M. Bolduc encourage toutes les personnes visées à donner suite aux rapports de coroner.