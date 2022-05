La Russie accuse Israël de « soutenir le régime néonazi de Kiev »

Nous avons prêté attention aux déclarations antihistoriques du ministre des Affaires étrangères [israélien] Yaïr Lapid, qui expliquent en grande partie la décision du gouvernement actuel de soutenir le régime néonazi de Kiev , a indiqué la diplomatie russe dans un communiqué.

L'histoire connaît malheureusement des exemples tragiques de coopération entre juifs et nazis , ajoute le communiqué.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky fait valoir cet argument : comment le nazisme peut-il être présent [en Ukraine] s'il est lui-même juif. Je peux me tromper, mais Hitler avait aussi du sang juif , avait lancé M. Lavrov dimanche soir, dans une interview accordée à un média italien.

Le prétendu sang juif d'Hitler est une théorie du complot traitée avec scepticisme par les historiens.

« Les propos du ministre Lavrov sont à la fois scandaleux, impardonnables et une horrible erreur historique », avait condamné lundi son homologue israélien Yaïr Lapid, précisant que l'ambassadeur de Russie en Israël avait été convoqué pour des clarifications .

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, a dénoncé lundi les propos de son homologue russe Sergueï Lavrov, qui avait affirmé qu'Hitler « avait du sang juif ». Photo : afp via getty images / DEBBIE HILL

Aucune guerre n'est comparable à la Shoah... L'utilisation du génocide juif comme outil politique doit cesser immédiatement , a dénoncé de son côté le premier ministre israélien Naftali Bennett.

Le premier ministre italien Mario Draghi a pour sa part jugé lundi soir aberrants les propos de M. Lavrov. Et pour ce qui concerne la partie en référence à Hitler, elle est vraiment obscène , a-t-il commenté.

Moscou a répété à maintes reprises vouloir démilitariser et dénazifier l'Ukraine, justifiant ainsi l'offensive lancée le 24 février.

Mardi, la diplomatie russe a encore repris ces arguments, affirmant que l'origine juive du président [Zelensky] n'est pas une garantie de protection contre le néonazisme rampant dans le pays .

L'Ukraine, soit dit en passant, n'est pas la seule dans ce cas , ajoute-t-elle, citant également le président letton Egils Levits, qui a également des racines juives et couvre aussi [...] la réhabilitation de la Waffen SS dans son pays .