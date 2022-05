20 à 40 mm de pluie attendus dans le Sud de l’Ontario

Environnement Canada prévoit des pluies fortes mardi dans les régions de Windsor, Toronto, Hamilton et Kingston, notamment.

Les quantités de pluie prévues sont de 20 à 30 mm. Certains secteurs pourraient recevoir jusqu'à 40 mm.

La pluie doit commencer en après-midi, ou en soirée pour les régions plus à l'est, et se poursuivre jusqu'à mercredi matin.

Il pourrait y avoir un orage et des pluies torrentielles à certains endroits.