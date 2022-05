Manifestation des camionneurs : près de 6 M$ saisis alors que l’injonction prend fin

Une injonction vieille de plusieurs mois contre les organisateurs de la manifestation des camionneurs à Ottawa a pris fin lundi. Mais les avocats qui ont fait taire les klaxons incessants au centre-ville, en février, travaillent désormais à élargir et mettre en place un recours collectif afin de garantir que les résidents et les entreprises locales seront indemnisés.

Les avocats qui représentant les résidents d'Ottawa dans cette poursuite ont plaidé avec succès pour une injonction Mareva, le 17 février, une ordonnance du tribunal visant à empêcher les organisateurs de convoi de vendre, retirer, dissiper, transférer, céder jusqu'à 20 millions de dollars recueillis.

Lundi, le juge de la Cour supérieure de l'Ontario, Calum MacLeod, a déclaré que l'injonction serait annulée.

Le juge MacLeod a toutefois conservé une ordonnance de séquestre garantissant qu'un agent tiers pourra continuer à détenir un peu plus de 5,7 millions de dollars collectés pour les manifestations jusqu'à ce que les avocats décident de ce qu'il adviendra de cette somme.

Paul Champ, l'un des avocats impliqués dans le recours collectif, a déclaré qu'un large filet avait été jeté pour récupérer les fonds du convoi des camionneurs.

Nous avons obtenu la plupart des fonds que nous essayions de geler maintenant , a-t-il expliqué.

Plus d'argent mis sous séquestre au cours du mois dernier

En date du 30 mars, près de deux millions de dollars étaient détenus par une tierce partie, selon le dernier rapport officiel de l'agent fiduciaire.

Puis, lundi, le tribunal a ordonné qu'environ 3,8 millions de dollars canadiens recueillis sur le site de financement participatif américain GiveSendGo soient transférés sous séquestre.

Le site avait transféré cet argent sur un compte bancaire canadien appartenant à l’organisme à but non lucratif créé par les organisateurs du convoi des camionneurs. Mais l'argent a finalement été récupéré par une société de traitement des paiements en raison d'ordonnances de gel mises en place en février pour empêcher que la somme ne soit utilisée par les manifestants.

Plus de 400 000 dollars canadiens en devises numériques ont également été transférés sous séquestre.

Le recours collectif devrait aller de l'avant

Me Champ et son équipe devraient élargir la portée du recours collectif proposé pour inclure des milliers de défendeurs – y compris des donateurs et davantage de camionneurs impliqués – alors qu'ils cherchent à rembourser les résidents et les entreprises du centre-ville qui ont été touchées par la manifestation qui a duré plus de trois semaines, paralysant le centre-ville.

Les défendeurs devraient déposer leurs propres documents avant que le tribunal ne décide d’autoriser ou non le recours collectif.

L'avocat Paul Champ Photo : Radio-Canada

Nous avons terminé nos efforts pour trouver et prendre le contrôle de tous les fonds qui ont été amassés pour soutenir le convoi et qui ont été donnés essentiellement pour permettre aux camionneurs de continuer leur occupation du centre-ville d'Ottawa et de continuer à nuire au centre-ville d'Ottawa , a indiqué Me Champ.

Son équipe espère que l'argent maintenant détenu par une tierce partie servira, espérons-le, un jour, à indemniser les gens du centre-ville d'Ottawa .

La plupart des fonds collectés restitués à leurs donateurs

La manifestation des camionneurs à Ottawa a permis de recueillir plus de 20 millions de dollars au total.

Tamara Lich, la cheffe du convoi qui a eu accès à une somme d'argent importante grâce à son rôle dans l'organisation de la manifestation – pour laquelle elle a depuis été inculpée – a aidé à collecter près de 10,1 millions de dollars avant la suspension des dons.

Le site Web utilisé pour amasser cet argent, GoFundMe, a ensuite rendu la plupart de ces fonds aux donateurs à partir du 5 février, a indiqué la société.

Les près de 1,4 million de dollars qui restaient en possession de Mme Lich ont ensuite été transférés sous séquestre.

Deux collectes de fonds lancées sur GiveSendGo ont permis d'amasser plus de 12 millions de dollars et lors d'une comparution devant la cour, le 9 mars, le co-fondateur et directeur financier de GiveSendGo, Jacob Wells, a déclaré que les dons seraient restitués aux donateurs.

Interrogée par CBC, la société a refusé de divulguer le montant total remboursé.

La majeure partie de la monnaie numérique recueillie dans le cadre de ces collectes de fonds – soit 20,7 bitcoins, ce qui représente près de 1,1 million de dollars canadiens – continue d'échapper aux autorités.

Celles-ci semblent continuer à surveiller ces sommes restantes, mais il est bien difficile de dire si elles réussiront à les saisir.

Avec les informations de David Fraser de CBC News