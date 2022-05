L’historien Philippe Basque sauve de l’oubli des histoires de vie

Avec la sortie de son quatrième volume Histoires de vie de Tracadie, Philippe Basque a recueilli une foule de témoignages de personnes qui ont façonné, à leur manière, le vécu de cette ville et de ses alentours.

Ce qui devait au départ être un événement anecdotique pour nourrir les interprètes du village s’est transformé en quête de savoir. Ainsi sont nées les Histoires de vie de Saint-Isidore (2015), de Bertrand à Pokesudie (2017) et de Paquetville (2019).

« Je voulais aller chercher la mémoire des gens. Ça s’est transformé en quatre volumes tellement j’ai interrogé des personnes. » — Une citation de Philippe Basque, historien et auteur

On pourrait dire cinq, car il a également publié Aspects de la vie quotidienne en Acadie de 1900 à 1950 en 2017. Il y raconte le quotidien de la vie rurale chez plusieurs familles de la Péninsule acadienne dans la première moitié du 20e siècle.

Je ne voulais pas que ces témoignages tombent dans des archives et qu’ils ne soient plus accessibles. Dans un livre, c’est plus facile d’aller chercher des souvenirs. Le livre a toujours sa place aujourd’hui. On peut y placer des souvenirs et du patrimoine , croit l’historien.

Anecdotes

Évidemment, impossible de recueillir de tels témoignages sans en tirer quelques anecdotes intéressantes.

L'historien Philippe Basque a publié un livre aux Éditions de la Francophonie intitulé, « Aspects de la vie quotidienne en Acadie de 1900 à 1950 » en 2017. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de Philippe Basque

Par exemple, il n’était pas rare à l'époque du début du 20e siècle que les familles détenaient deux ou trois fers à repasser dans la maison. Pendant qu’on en utilisait un, on faisait réchauffer les autres pour prendre la relève.

Ou cet événement encore plus cocasse, tiré de la culture orale. Un homme détenait une lampe à l’huile de grande valeur, une lampe impossible à reproduire.

Quand s’est produit le grand incendie de 1935, l’homme a décidé d’enterrer l’objet dans la terre. C’était son trésor. Après le feu qui avait notamment calciné sa maison, il a déterré sa lampe. Elle était intacte.

Si on ne m’avait pas raconté ça, cette histoire se serait perdue. Et l’homme en question possède encore cette lampe! , se réjouit Philippe Basque.

Il n’y aura pas de cinquième volume pour l’instant, précise l’auteur. De telles recherches à travers plusieurs entrevues demandent énormément d’heures de travail. Ses deux derniers bouquins ont pris cinq ans, à temps perdu, à voir le jour.

Des années de travail pour deux ou trois jours de lecture… Des fois, le soir chez nous, quand les enfants étaient couchés, je réécoutais les entrevues, je les retranscrivais, je les relisais. J’avais dans les mains la vie complète d’un individu, ses faits et sa façon de vivre. J’ai pu utiliser ces témoignages et les présenter à ma façon , souligne Philippe Basque.

Histoires de vie de Tracadie compte 380 pages et est publié aux Éditions de la Francophonie. Le lancement du livre se tient à la bibliothèque publique Zoël-Saulnier de Tracadie, mardi en début de soirée.