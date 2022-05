Les logements pour médecins près de l’hopital de Yarmouth sont un succès

Le complexe de cinq logements, appelé la place Credit Union, affiche complet depuis son ouverture à Yarmouth en novembre dernier.

Jusqu'à présent, 20 étudiants en médecine de l'Université Dalhousie et 14 médecins suppléants d'Halifax, du Nouveau-Brunswick et de l'Î.-P.-É. ont séjourné dans le bâtiment.

Le complexe appartient à l'institution financière Credit Union, mais c’est la chambre de commerce de Yarmouth qui dirige les opérations et gère les locataires.

Les médecins résidents doivent payer 10 $ par nuit et les suppléants 500 $ par semaine.

Tracy Auten, assistante de direction à la chambre de commerce de Yarmouth, dit que les logements disponibles ont poussé certains médecins à choisir Yarmouth comme lieu de pratique. Photo : Radio-Canada

Tracy Auten est assistante de direction à la chambre de commerce et elle remarque que les médecins entendent généralement parler du bâtiment par d’autres collègues.

Nous sommes très proches de l'hôpital , dit-elle. C'est à deux minutes à pied. Les gens ont du mal à trouver un logement, et ça leur a en quelque sorte ouvert la porte pour venir à Yarmouth.

Le Dr Gagan Mahil, un résident de Vancouver, dit qu'il aurait bien aimé que le complexe soit ouvert lorsqu'il a déménagé en Nouvelle-Écosse l'année dernière.

Je n'ai pas eu le temps de trouver un appartement ou un endroit où vivre, et le marché du logement ici peut parfois être assez désastreux , commente-t-il. Alors j'ai fini par rester dans un motel pendant mon premier mois ici.

Le Dr Gagan Mahil, un résident de Vancouver, dit qu'il a eu du mal à trouver un logement lorsqu'il a déménagé à Yarmouth l'année dernière avant l'ouverture de la place Credit Union. Photo : Radio-Canada

Gagan Mahil dit qu’il est heureux de vivre à Yarmouth.

Je voulais vivre une expérience rurale , dit-il. Et je voulais un endroit où je pourrais rester dans la même communauté. J'ai donc pu créer une communauté ici, et les gens ont été phénoménaux pour m’aider à m'intégrer.

Kerry Muise, qui préside l'équipe de recrutement de médecins de la chambre de commerce de Yarmouth, dit que l’autorité de la santé et d'autres villes ont été impressionnées par le complexe et le recrutement de médecins dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Des groupes d'Antigonish et de Bridgewater ont été en contact pour demander comment ils pouvaient copier le modèle.

Kerry Muise dit que son équipe parle régulièrement avec les membres de la faculté de médecine de l'Université Dalhousie.

C'est gagnant-gagnant , pense-t-elle. Une fois que vous avez quelqu'un qui déménage dans cette communauté pour apprendre pendant un certain temps, il s'implique dans la communauté et j'espère que nous pourrons le recruter lorsqu'il aura terminé sa formation.

Avec les informations de Preston Mulligan de CBC