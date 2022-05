La Ville de Rimouski réduira la vitesse sur certaines artères

La vitesse maximale permise sera notamment réduite à 50 km/h sur le boulevard Saint-Germain, entre la rue Roy, dans le district de Nazareth, et la rue de la Gare, dans le district de Sacré-Cœur.

À Sacré-Cœur, dans le coin de la montée des Saules, il y a une zone scolaire, il y a deux écoles, on doit diminuer la vitesse dans ce coin-là, c'est essentiel , estime le maire, Guy Caron.

Sur le boulevard René-Lepage, qui devient le boulevard Jessop plus à l'est, la vitesse passera de 70 à 50 km/h entre l'avenue de la Cathédrale et le Carrefour Rimouski.

Le maire Caron considère que ces changements permettront d'améliorer la sécurité des usagers de la route, en plus de favoriser la mobilité des aînés qui habitent notamment dans la résidence du Havre de l'Estuaire.

« On a besoin d'aider pour la mobilité active pour que ces gens-là puissent être dans un environnement où ça roule pas [trop vite]. Quand on parle de 70 km/h, on parle souvent en réalité de voitures qui vont à 90, 95 km/h. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

Guy Caron ajoute que de nombreux accidents surviennent sur le boulevard, notamment dans le secteur du Carrefour Rimouski. C'est une question de signalisation, on en prend acte, mais c'est aussi une question de vitesse, une question de conduite dangereuse, donc de diminuer à 50 km/h va nous aider à ce niveau-là , a dit le maire en marge du conseil municipal.

La limite de vitesse sera également abaissée à 40 km/h dans plusieurs rues résidentielles et passera de 80 à 70 km/h sur certains rangs.

D'après les informations de Marie-Christine Rioux