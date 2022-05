La Canadienne Mattea Roach grimpe au 5e rang de l’histoire de Jeopardy!

La championne canadienne du célèbre jeu télévisé américain Jeopardy!, Mattea Roach, a remporté une 20e victoire consécutive, lundi soir, pour se hisser au 5e rang des plus longues séquences de l'histoire de l'émission.

L'enseignante de 23 ans, qui réside à Toronto, se trouve à égalité avec Julia Collins, dont la séquence avait pris fin avec 20 victoires en 2014.

Mattea Roach est toutefois déjà la meilleure joueuse canadienne à avoir participé à Jeopardy!. Ses gains de 476 985 $US (plus de 613 200 $CA) lui confèrent le sixième rang de l'histoire du jeu pour les bourses remportées en saison régulière.

Si elle veut rejoindre le quatrième rang sur la liste des vainqueurs, la femme originaire de la Nouvelle-Écosse va devoir égaler la séquence de 32 victoires de James Holzhauer.

La jeune femme s'est dite honorée de défendre les couleurs du Canada sur ce plateau éternellement associé au défunt animateur canadien Alex Trebek.

Cela fera toujours partie de la manière dont on se souviendra de moi -- comme de la représentante du Canada et de la meilleure joueuse canadienne , a-t-elle reconnu en entrevue avec La Presse Canadienne tout juste avant sa 13e partie. J'espère que quelqu'un, un jour, remportera encore plus de parties que moi.

L'actuelle saison de Jeopardy! a été marquée par une succession de séquences records dès le départ avec Matt Amodio.

Après avoir aligné 18 victoires lors de la fin de la 37e saison, il a poursuivi son chemin en ajoutant 20 nouveaux triomphes en début de 38e saison. Il détenait alors le deuxième rang de l'histoire de l'émission avant d'être détrôné quelques mois plus tard par Amy Schneider et ses 40 victoires.

Le plus grand champion demeure toutefois l'animateur Ken Jennings, qui a signé un impressionnant total de 74 victoires consécutives. Une limite de cinq victoires était en vigueur à la création du jeu en 1964, mais a été abolie en 2003.