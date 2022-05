Un nouveau médicament suscite l’espoir dans la lutte à la sclérose en plaques

Le neurologue à l’hôpital Charles-LeMoyne affilié à l’Université de Sherbrooke et à la clinique de sclérose en plaques Neuro Rive-Sud, le Dr François Grand'Maison, explique que 90 % à 95 % des personnes commencent la maladie avec des poussées, soit des crises de symptômes neurologiques.

Elles vont laisser des séquelles 40 % du temps.

Un médicament d’exception pour le traitement de la maladie s’est ajouté à la liste de la Régie de l’assurance maladie du Québec.

Depuis dix ou quinze ans, l'efficacité des médicaments s'est développée. C’est incroyable. Le premier objectif est de prévenir les poussées de sclérose en plaques. Le dernier médicament d’exception qui vient de s’ajouter est hautement efficace. S’il n’y a pas de poussée, pas de plaque, la maladie évolue bien moins rapidement , souligne le Dr Grand’Maison.

Une personne sur 400 vit avec cette maladie au Canada, soit 90 000 personnes. C’est l’un des taux de prévalence les plus élevés au monde.

Le neurologue à l’hôpital Charles-LeMoyne explique que plus on s’éloigne de l’équateur, soit au nord ou au sud, plus la prévalence est élevée.

La déficience en vitamine D a une corrélation avec la sclérose en plaques. Il y a moins d'ensoleillement dans les pays plus froids d’abord avec le peu d’ensoleillement. Ça prend du soleil pour en produire avec les rayons ultraviolets , explique le Dr Grand’Maison.

« Notre connaissance de la maladie s'est développée. La résonance magnétique et la détection d'anticorps permettent d’augmenter le diagnostic. » — Une citation de Dr François Grand'Maison, neurologue à l’hôpital Charles-LeMoyne

Il ajoute que le virus Epstein Barr, qui cause la mononucléose, a un lien fort probable avec la sclérose en plaques.

Ce virus induit un problème immunitaire qui de cinq, dix ou quinze ans après la mononucléose va développer la maladie. Le système immunitaire va attaquer les structures du système nerveux central ou lieu d'attaquer le virus , explique le Dr Grand’Maison.

Il soutient que les changements climatiques peuvent avoir aussi un effet. Le neurologue rappelle que la recherche permet de développer les connaissances sur la sclérose en plaques.