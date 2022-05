Une Ottavienne raconte que sa maison a été prise pour un Airbnb à quatre reprises

Des inconnus, insistant sur le fait qu'ils avaient loué sa maison en utilisant le populaire site internet, ont commencé à frapper à la porte de Camille Xu il y a environ deux mois, même si la récente mère de famille indique qu'elle n'a même pas de compte Airbnb et que, par conséquent, elle ne risque pas d’avoir répertorié sa maison sur le site.

Lorsque CBC a contacté l'entreprise, Airbnb a justifié la série de visites indésirables par une faute de frappe sur l’annonce en question.

Et que l'erreur se répète quatre fois?! Ça me semble un peu ridicule , a réagi Mme Xu, qui raconte avoir envisagé de quitter le quartier en raison de ces visites aussi étranges que troublantes.

Mme Xu, qui vit à Barrhaven, en banlieue sud d'Ottawa, explique qu’elle a été confrontée à plusieurs voyageurs, avec leurs valises à roulettes, qu'elle devait convaincre que sa maison n'était pas disponible.

À chaque fois, les voyageurs essayaient de lui prouver qu'ils avaient bel et bien réservé sa maison. À chaque fois, Mme Xu a été contrainte de fermer la porte, laissant derrière elle de parfaits inconnus qui avaient déjà payé des frais non remboursables.

Vous êtes abordés par des étrangers qui veulent emménager dans votre maison , a résumé Mme Xu, qui a finalement affiché une pancarte manuscrite sur sa porte d'entrée pour décourager les visites.

Une maison à louer à proximité

Mme Xu explique avoir contacté Airbnb à deux reprises. À chaque fois, on lui a promis qu'une équipe serait chargée de lui répondre. Ce qui n’a jamais été fait.

Ils continuent de rejeter la responsabilité sur vous au lieu de comprendre ce qui se passe. Comment se fait-il que personne ne résolve le problème? questionne-t-elle.

Jeune mère de famille, Camille Xu vit dans la banlieue de Barrhaven, à Ottawa, depuis sept ans. Photo : Radio-Canada / Stu Mills

Mme Xu a appris des visiteurs indésirables que l'hôte offrant sa maison à louer s'appelait Book . Elle a finalement téléchargé l'application Airbnb afin de pouvoir vérifier le calendrier de disponibilité accessible sur les offres associées à ce compte.

Ça me rend folle , a-t-elle confié.

Airbnb a refusé une demande d’entrevue pour commenter cette affaire, mais a déclaré à CBC que lors de la création de l'annonce pour une nouvelle location dans le quartier, un utilisateur a fait une faute de frappe en saisissant l'adresse de la propriété.

La société a déclaré que pour éviter les fausses déclarations, seul Airbnb peut modifier l'adresse d'un logement une fois qu'une annonce a été mise en ligne.

Les voyageurs continuaient à venir

Même si Mme Xu a contacté l'entreprise au sujet de ces visiteurs indésirables pendant plusieurs semaines, les voyageurs ont continué à être dirigés vers sa maison.

Lorsqu'il a été démarché par CBC, Book a nié tout problème.

Les personnes qui se sont présentées à la porte de Camille Xu lui ont montré qu'ils avaient réservé avec un hôte nommé "Book", même si cet utilisateur a nié qu'il y avait eu des confusions concernant l'adresse. Photo : Radio-Canada / Stu Mills

Je n’ai jamais entendu personne me dire qu'il s'était rendu à une mauvaise adresse. Prenez soin de vous , a-t-il simplement répondu, avant d'empêcher le journaliste de continuer à lui envoyer des messages.

Mme Xu se demande pourquoi les annonces associées à ce compte sont évaluées à environ un tiers de ce que coûtent des maisons similaires dans son secteur.

Une expérience louche , selon un expert

CBC n'a pu réussi à retrouver un des quatre groupes arrivés au domicile de Mme Xu, car ils ne se sont jamais plaints à Book d'avoir été envoyés à la mauvaise adresse.

Asher Fergusson, qui a étudié les plaintes déposées contre Airbnb pendant plusieurs années, pense pourtant que les personnes se sont probablement plaintes. Il a qualifié les expériences de Mme Xu de louches , rappelant la rencontre de 2017 qui a motivé ses recherches.

À l’époque, Asher Fergusson et sa jeune famille ont eu du mal à trouver leur location Airbnb. Ils ont été redirigés une fois, puis informés qu'ils devraient payer en espèces en raison d'un problème de traitement des paiements avec la plateforme.

Mme Xu dit qu'elle a commencé à s'inquiéter pour la sécurité de son quartier de Barrhaven. Photo : Radio-Canada / Stu Mills

Asher Fergusson estime toujours que la plateforme devrait en faire plus pour vérifier que les propriétés répertoriées se trouvent là où elles prétendent être, et pour garantir une plus grande sécurité autour de la vérification de l'identité des hôtes.

Il pense que certains hôtes continuent de faire de la publicité pour des propriétés inexistantes ou de créer plusieurs annonces pour le même emplacement à des prix différents, pour ensuite annuler la réservation des clients qui ont réservé à des prix inférieurs.

Asher Fergusson recommande aux voyageurs d'éviter les annonces avec des avis inférieurs à 4,85/5 et celles qui ont moins de 30 avis.

Avec les informations de Stu Mills, de CBC News