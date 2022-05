La pêche printanière au homard 2022 commence dans les Maritimes

La saison printanière de pêche au homard commence enfin pour les pêcheurs du nord-est du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et du nord de la Nouvelle-Écosse.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les zones de pêche au homard 23, 24 et 26a. Photo : Radio-Canada

Les homardiers des zones de pêche 23, 24 et 26A prévoyaient de partir en mer le 30 avril, mais les conditions météorologiques ont entraîné un report au 3 mai.

Les pêcheurs ont enfin pu sortir à 6 h pour déposer leurs casiers en mer.

Changement de taille minimale du homard

C’est la dernière saison durant laquelle les pêcheurs de la zone 23 capturent du homard de deux tailles minimales différentes. Ils ont majoritairement voté pour un abandon progressif de la taille minimale du homard de conserve , indique l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM).

Les organismes autochtones ont aussi été consultés au sujet de ce changement, selon le ministère des Pêches et des Océans (MPO).

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les pêcheurs à Caraquet (ci-dessus) comme ailleurs dans certaines zones des Maritimes, attendaient 6 h, mardi matin, pour sortir déposer leurs casiers. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

La taille minimale de ce homard, qui était de 77 mm, augmente à 78 mm dès cette saison, précise le ministère. Une autre augmentation à 81 mm qui correspond à la taille du homard destiné à être vendu vivant est prévue pour 2023.

Laisser les homards atteindre une plus grande taille avant leur capture donne plus de temps aux femelles pour pondre leurs oeufs, ce qui appuie la conservation de l’espèce, explique le MPOministère des Pêches et des Océans du Canada .

Les pêcheurs de la zone 25, dans le détroit de Northumberland et dont la saison commence durant l’été, vont se pencher sur la taille limite le mois prochain, ajoute l’ UPMUnion des pêcheurs des Maritimes .