Sept candidats républicains se présentent à l'investiture pour le poste de sénateur en Ohio. J. D. Vance aurait une longueur d'avance pour l'emporter aujourd'hui, puisqu'il est la nouvelle coqueluche du milliardaire.

Donald Trump a d'ailleurs dépêché ses deux fidèles protégés, Marjorie Taylor Greene et Matt Gaetz, pour l'appuyer dans sa campagne.

Il a aussi reçu le soutien financier du cofondateur de PayPal, Peter Thiel.

« C'est l'image de marque de Donald Trump qui est en jeu, le MAGA est en jeu. » — Une citation de Matt Gaetz

Pourtant, en 2016, Vance faisait partie de ses plus fervents critiques. Il traitait alors Donald Trump de nocif, d'outrancier et même d'idiot sur Twitter. Aujourd'hui, ses détracteurs le traitent d'opportuniste, et les campagnes publicitaires de ses rivaux politiques ne font que rappeler cette volte-face.

Mais Donald Trump lui aurait pardonné ses dires, et la réconciliation se serait faite en coulisse.

En campagne électorale à East Canton, J. D. Vance reprend d'ailleurs les mêmes thèmes et utilise le même style que l'ancien président dans ses discours.

« L’Amérique est inondée d’étrangers illégaux qui apportent avec eux leurs lots de trafiquants sexuels, ainsi que du fentanyl illégal dans nos communautés. » — Une citation de J. D. Vance

Mais ironiquement, lors d'un rassemblement au Nebraska, l’ancien président a eu du mal à se souvenir de son nom et l'a rebaptisé J. D. Mandel. Or, Josh Mandel est le rival de J. D. Vance en Ohio.

À 44 ans, Josh Mandel est pro-vie, pro-Trump et pro-armes. Et il n'en est pas à ses premiers pas en politique, puisqu'il a été trésorier de l'État.

Josh Mandel en campagne électorale à la Victorian Christian Church, Kettering, Ohio Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

« On essaie d’enseigner à des jeunes de huit ans qu’il y a plus de 50 genres et qu’ils peuvent choisir le leur. C’est faux. Il y a deux genres : les garçons et les filles. » — Une citation de Josh Mandel, candidat républicain au poste de sénateur de l'Ohio

Tous les candidats républicains soutiennent en fait Donald Trump, à part Matt Dolan, qui pourrait aussi créer la surprise ce mardi, où les républicains sont appelés à choisir leur candidat en vue de l'élection sénatoriale.

Donald Trump a remporté l'État de l'Ohio à deux reprises. La victoire ou la défaite de J. D. Vance sera un clair indice de la popularité du président, et permettra de savoir s'il bénéficie toujours du même poids politique.