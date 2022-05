Les poissons rouges prolifèrent dans un étang de Danville

Depuis quelques jours, les passants peuvent voir des dizaines de poissons morts sur les berges de l’étang Burbank. Bien que surprenant, ce phénomène se produit chaque printemps, indique le biologiste et vice-président de la Corporation de Développement de l’Étang Burbank Brydon Rodd. La décomposition des plantes aquatiques qui s'accélère avec la hausse des températures raréfie en effet l'oxygène dans l'eau.

Ce qui a toutefois étonné plusieurs citoyens, c'est que parmi les poisons morts, on retrouve de nombreux poissons rouges. Selon M. Rodd, il y en a probablement des centaines dans l’étang.

Brydon Rodd est biologiste. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

« Il y en a de plus en plus chaque année. » — Une citation de Brydon Rodd, biologiste

Certains d'entre eux se sont probablement retrouvés dans l’étang après s'être fait relâchés dans la nature par leurs propriétaires. Ils se sont maintenant multipliés, ce qui représente une mauvaise nouvelle pour les espèces indigènes.

La compétition pour les poissons plus vulnérables ici, ça crée de la compétition, ils peuvent manger les œufs, ils peuvent manger les insectes, et les poissons plus petits. Ce sont des poissons qui deviennent très gros, donc c’est quand même un gros problème , déplore Brydon Rodd.

La corporation cherche une solution pour les éradiquer. Il serait notamment possible de faire baisser le niveau de l'eau ou d’utiliser un pesticide. Ces gestes auraient toutefois un impact sur toutes les espèces.

Ça va tuer tout dedans, puis ensuite, on remettrait les poissons désirés, comme les poissons indigènes , indique M. Rodd.

Il serait également possible de tenter de les pêcher. Toutes ces options sont toutefois coûteuses.

Ce serait vraiment une grosse opération, ça prendrait beaucoup de travailleurs et ça serait très dispendieux , remarque-t-il.

Les poissons rouges ont probablement abouti dans l'étang après s'être fait relâcher dans la nature. Photo : Radio-Canada

La mairesse de Danville Martine Satre est bien consciente du problème.

On a de très jolies photos d’oiseaux qui repartent avec un gros poisson rouge dans le bec, c’est quand même étonnant , avance-t-elle.

Elle assure que la Ville est prête à agir pour assurer la préservation de l’étang.

S’il y a une partie qui doit être mise par la Ville, on va regarder ça dans l’ensemble du tableau, mais on est très conscient de l’importance de l’étang pour la municipalité, on est ouvert à donner un coup de main , soutient-elle.

La Corporation de Développement de l’Étang Burbank procédera sous peu à un inventaire des espèces dans l'étang afin d'évaluer la meilleure option pour freiner la propagation des poissons rouges.

Avec les informations de Thomas Deshaies