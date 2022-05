Plus de 15 000 travailleurs de la construction résidentielle sont en grève

Plus de 15 000 travailleurs de la construction ont débrayé dimanche en Ontario et, selon leur syndicat, la grève pourrait retarder des projets de construction résidentielle dans la région du Grand Toronto.

Les travailleurs, membres de la section 183 de la Labourers' International Union of North America [LiUNA, Syndicat des travailleurs internationaux de l'Amérique du Nord, traduction libre], travaillent dans six secteurs de l'industrie de la construction résidentielle. Ils ont rejeté les dernières propositions des associations d’entrepreneurs.

Fondamentalement, c'est une question d'argent , a déclaré lundi à CBC Toronto Jason Ottey, directeur des relations gouvernementales et des communications pour la section locale 183 de la LiUNALabourers' International Union of North America .

Parmi les grévistes, on compte des ouvriers chargés du coffrage des tours - qui effectuent des travaux de construction en béton sur des immeubles d'habitation - des ouvriers chargés de la pose de revêtements de sol autonivelants, des encadreurs de maisons et des poseurs de carreaux, de rampes, de tapis et de bois franc.

Aujourd'hui, nous avons une pénurie de logements et une grave pénurie de personnes pour construire ces logements , a déclaré M. Ottey. L'inflation n'a jamais été aussi élevée et les Canadiens de tout le pays doivent faire face à la crise du coût de la vie à laquelle nous sommes confrontés. Nos membres aussi.

Le syndicat souhaite que les associations d'entrepreneurs de la province reviennent à la table de négociation avec un ensemble de mesures salariales qui reflètent le travail effectué pendant la pandémie de COVID-19 et qui tiennent compte de l'inflation, du coût de la vie, en plus de prévoir des augmentations en lien avec l’inflation pendant la durée du contrat en cours de négociation.

La grève touche les travailleurs de la région du Grand Toronto, du centre de l'Ontario, du sud de l'Ontario et de certaines parties du sud-ouest et de l'est de l'Ontario.

Selon M. Ottey, les travailleurs, jugés essentiels, ont continué à travailler tout au long de la pandémie de COVID-19 alors que d'autres secteurs de l'économie étaient fermés.

Nous n'avons pas demandé d’augmentation en raison de la pandémie, nous ne pouvons pas travailler de la maison, et par conséquent, nous pensions que nos partenaires patronaux montreraient leur appréciation lors de cette ronde de négociations. Et ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas été à la hauteur , a-t-il déclaré.

Les conventions collectives de 30 secteurs ou métiers de l'industrie de la construction résidentielle sont venues à échéance samedi.

Des retards possibles

Selon le Residential Construction Council of Ontario [RESCON, Conseil de la construction résidentielle de l’Ontario, traduction libre], environ 20 secteurs ont conclu une entente et environ quatre secteurs poursuivent les négociations, sont allés en arbitrage ou ont conclu un accord de principe et attendent un vote de ratification.

Nous espérons toujours que les parties pourront retourner à la table, ou accepter l'arbitrage, ou accepter de résoudre ces conflits sans longues grèves. Nous pourrons alors nous remettre à construire les maisons dont tout le monde en Ontario a besoin , a déclaré Andrew Pariser, vice-président de RESCONResidential Construction Council of Ontario .

Dans un courriel envoyé lundi, M. Pariser a indiqué que l'impact de la grève dépendra d’un projet à l’autre. Ceux qui sont à l'étape de la charpente ou du façonnage des tours seront plus touchés, a-t-il dit.

Une telle grève ajoute de la pression sur les horaires, la chaîne d'approvisionnement et est très perturbatrice pour la construction des unités de logement résidentiel que nous devons construire pour tous les Ontariens , selon lui. L’augmentation des coûts variera d'une unité à l'autre selon l'étape de la construction et la durée du retard.

La province espère une entente

En vertu de la Loi sur les relations de travail de l'Ontario, les grèves dans le secteur de la construction résidentielle de la province peuvent commencer le 1er mai tous les trois ans, mais doivent prendre fin au plus tard le 15 juin. Tout différend en suspens est alors réglé par arbitrage.

Un porte-parole du ministère du Travail de l'Ontario a déclaré lundi dans un communiqué que ses médiateurs ont participé aux discussions avec les deux parties et qu'ils sont disponibles pour les aider à la table des négociations.

Nous encourageons les employeurs et les syndicats à faire tout leur possible pour résoudre leurs différends à la table de négociation. Nous sommes convaincus qu'en travaillant ensemble, les parties peuvent parvenir à un accord , a déclaré le ministère dans son communiqué.

Avec les informations de CBC News