Le verdissement des systèmes de santé, une question de cohérence

Il ne s’agit que de mon examen annuel, imaginez les déchets produits par un hôpital qui ne dérougit pas. S'ajoutent à ce bilan les émissions de gaz à effet de serre (GES) que produisent ces établissements. En effet, selon plusieurs études, les systèmes de santé au Canada sont responsables de 5 à 10 % des GES du pays.

Le CHUM se verdit

Le Dr Stephan Williams et ses collègues du département d’anesthésiologie du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) s’interrogent depuis longtemps au sujet de la pollution et des émissions de GES générés par les hôpitaux, tout particulièrement les gaz anesthésiques.

Depuis quelques années, ils calculent leurs émissions et tentent de les réduire. En effectuant quelques modifications, au sein même de leur département, ils ont déjà commencé une transition.

Le Dr Stephan Williams explique qu’il existe différentes technologies permettant de réduire la quantité de gaz qui se retrouve dans l’atmosphère. Le CHUM a installé de nouvelles stations anesthésiques qui réduisent au maximum les fuites de gaz. Ils utilisent aussi des agents anesthésiques qui émettent moins de GES.

« Les gaz anesthésiants sont ce qu’on appelle un carbon hotspot, ils peuvent être très polluants. » — Une citation de Stephan Williams, anesthésiologiste

Le médecin anesthésiste Stephan Williams Photo : Radio-Canada / Elisa P. Serret

Il existe même d’autres options à l’anesthésie au gaz, précise-t-il. Il est possible, selon le docteur, d'utiliser des produits intraveineux avec des pompes de précision qui ont un effet anesthésiant équivalent ou meilleur. Qui plus est, les patients auraient moins de nausées au réveil.

Le CHUM s’est aussi équipé d’un module qui capte le gaz anesthésique avant qu’il ne s’échappe par la cheminée de l’hôpital.

Son équipe et lui ont aussi fait des présentations scientifiques pour sensibiliser leurs collègues et les aider à faire cette transition vers la carboneutralité.

Des gestes payants sur tous les fronts

Avec ces changements, le département d’anesthésie s’attend à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 3500 tonnes en 2017 à 150 tonnes dès 2023. Déjà la facture s’allège : les coûts des gaz anesthésiques pour le CHUM sont passés de 532 000 $ en 2017 à 106 000 $ en 2022.

Pour compenser 3500 tonnes de GES du département d’anesthésie, le CHUM devrait planter des arbres sur une superficie égale à 10 parcs du Mont-Royal.

Les membres de la haute direction du CHUM ont été interpellés par ces résultats positifs. Ils ont mandaté le Dr Stephan Williams et son équipe pour établir un plan qui permettra d’atteindre la carboneutralité de l’établissement.

« Nous avons pris conscience de l'importance de ce sujet et nous nous sommes mobilisés, nous allons nous mobiliser encore plus dans les années qui viennent pour faire comprendre à tout le monde l'importance de cette attitude. » — Une citation de Fabrice Brunet, président-directeur général du CHUM

À la suite d’un premier bilan, le docteur Williams et son équipe ont proposé une série de mesures dont les suivantes : s'éloigner des énergies fossiles pour le chauffage et le transport, réduire l’utilisation des objets et outils jetables et, lorsque c'est possible, les troquer pour des instruments réutilisables, et développer la valorisation des matières résiduelles (réduire, recycler et composter).

« On sait que la crise climatique, c'est la menace numéro un à la santé du 21e siècle. Et on sait que la solution à la crise climatique, c'est d'arrêter d'émettre des gaz à effet de serre. C’est ce qu’on tente de faire au CHUM. » — Une citation de Stephan Williams, anesthésiologiste

Pour y arriver, tous les départements devront fournir leur part d'efforts, précise le médecin. Les gouvernements devront aussi être réactifs. Car, selon Stephan Williams, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a une force de frappe par l’entremise de son pouvoir d’achat. Ainsi, toutes les décisions concernant l'approvisionnement doivent être revues. Le ministère doit choisir des fournisseurs et des produits qui respectent l'environnement.

Santé Canada doit aussi revoir ses façons de faire, pense le docteur Stephan Williams, entre autres pour l’approbation des médicaments et des gaz anesthésiques.

« [Les employés de] Santé Canada, non plus, n'ont pas été formés pour réfléchir aux émissions de gaz à effet de serre des médicaments. Il y a vraiment un changement de culture à faire de ce côté-là. » — Une citation de Stephan Williams, anesthésiologiste

Santé Canada se dit conscient que certains types de gaz utilisés pour l’anesthésie sont plus polluants que d’autres. Le ministère fédéral dit étudier cette question dans le cadre de l’examen de la démarche de réduction d’émissions de GES au sein du système de santé.

Des cadres inexistants

Claudel Pétrin-Desrosiers est médecin de famille, présidente de l’Association québécoise des médecins pour l'environnement, a contribué au lancement du Réseau d’action pour la santé durable du Québec et termine une maîtrise en environnement.

Elle aussi s’intéresse à l’importance du verdissement des systèmes de santé depuis longtemps. Elle affirme qu’il y a de plus en plus d’initiatives dans différents établissements au Québec, mais qu’il n’y a pas encore de stratégie nationale au MSSS. Selon elle, l’absence d’un cadre clair manque cruellement et rend l’objectif de carboneutralité très difficile à atteindre.

Claudel Pétrin-Desrosiers, médecin de famille au CHSLD Hochelaga-Maisonneuve Photo : Radio-Canada / Patrick André Perron

Dans plusieurs établissements, actuellement, tout ce qu’il y a, c’est du recyclage de papier, s'exclame la jeune médecin. Les réseaux de la santé du Québec sont tenus d’avoir des comités de développement durable, mais comme il n’y a aucun cadre clair, selon Mme Pétrin-Desrosiers, on y retrouve un peu de tout et n’importe quoi.

Depuis la mise en place de la Loi sur le développement durable au Québec, chaque ministère est tenu d’avoir certains objectifs, mais Claudel Pétrin-Desrosiers affirme qu’il n’y a aucun plan de mise à jour ni d’exercice d’évaluation de la situation au MSSS.

Claudel Pétrin-Desrosiers a le sentiment que les ministres et de hauts fonctionnaires comprennent mal l'urgence de la situation face au climat.

Quelles sont les démarches de développement durable des hôpitaux? Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Nous avons demandé une entrevue avec le ministre de la Santé du Québec Christian Dubé, mais il a décliné notre demande. Le ministère de la Santé précise, toutefois, que le réseau de la santé et des services sociaux n’est pas assujetti à la Loi sur le développement durable, mais qu’il a quand même adopté une démarche volontaire vis-à-vis de celle-ci.

Le gouvernement s’était fixé comme objectif en 2015 que d’ici 2020, 25 % des établissements du réseau de la santé aient adopté une démarche de développement durable.

Au 31 mars 2020, parmi les établissements publics suivis, 30 % avaient entrepris une démarche formelle de développement durable et 100 % des établissements publics avaient au moins pris un engagement formel envers le développement durable.

À Ottawa, Santé Canada dit reconnaître l’urgence de verdir les systèmes de santé au pays. Et le ministère rappelle la création d’un Groupe consultatif pour la carboneutralité en février 2021. Ce groupe d’experts indépendants a le mandat de dialoguer avec les Canadiens et de conseiller le ministre de l’Environnement et des Changements climatiques sur les moyens d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Le Canada a appuyé les priorités du programme de santé de la 26e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), y compris celles sur les systèmes de santé résilients au climat et sur les systèmes de santé durables et à faible émission de carbone. Santé Canada rappelle que la santé est une compétence partagée avec les provinces et doit donc travailler avec ses homologues.

Pour les Drs Claudel Pétrin-Desrosiers et Stephan Williams, le système de santé a un devoir de cohérence.

« Si quotidiennement je soigne des gens, je sais à quel point la crise climatique va affecter leur santé. Pour moi, il y a un devoir de cohérence que le système dans lequel je les accueille soit aussi alerte par rapport à ces questions-là, puis fasse sa part et qu’il mène par l'exemplarité. » — Une citation de Claudel Pétrin-Desrosiers, médecin de famille

Le modèle du Royaume-Uni

La Dre Claudel Pétrin-Desrosiers considère le Royaume-Uni comme l’élève modèle en matière de pratiques écoresponsables. Le pays a établi une stratégie nationale pour que son système de santé atteigne la carboneutralité en 2040 et vise 2046 pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Chaque année, ils atteignent leurs cibles. Ce qui est d'autant plus intéressant, croit la médecin, c’est que leur système est aussi un système public qui ressemble à celui du Québec. Qui vit les mêmes défis de manque de personnel et de listes d’attente. Mais le gouvernement britannique a quand même décidé de faire de la carboneutralité une priorité pour son système de santé.

Selon les deux médecins, le verdissement du réseau de santé est possible et c’est vraiment une question de volonté politique.