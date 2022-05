Un sondage sur la pêche récréative initié par la députée Marilène Gill

Le CPMConseil des pêches de Manicouagan s'intéresse particulièrement à l'accès à la pêche récréative en eau salée, notamment pour la récolte de mollusques.

« Je voulais de l’information à savoir ce que les gens voulaient, parce qu’entre Tadoussac et Blanc-Sablon, ce n’est pas nécessairement exactement la même chose. » — Une citation de Marilène Gill, députée fédérale de Manicouagan

La députée bloquiste de Manicouagan, Marilène Gill (archives). Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

Mme Gill dit être surprise et satisfaite que lundi matin, environ 600 personnes avaient déjà répondu au sondage.

Le CPMConseil des pêches de Manicouagan souhaite ensuite consulter d’autres groupes concernés par la pêche sur la Côte-Nord.

Il y a la question des entreprises de pêche commerciale et tout autre organisme ou intervenant. Ça peut être des groupes environnementaux ou des entreprises touristiques , note Mme Gill.

À écouter : Entrevue de Marilène Gill à l'émission Boréale 138

L'objectif de la députée est d'éventuellement proposer à la ministre des Pêches et des Océans (MPO) une modification des règlements en vigueur.

J'aimerais arriver à un certain moment et faire une proposition parce que ce n'est pas un règlement ni un projet de loi, c'est vraiment un décret ministériel qui fait qu'on puisse ou non pêcher. Donc, ça se passe au conseil des ministres , affirme-t-elle.

Les personnes qui répondent à ce sondage en ligne peuvent indiquer, entre autres, les espèces qu’elles souhaitent pêcher advenant l’implantation d'un permis de pêche récréative en eau salée.

Le CPMConseil des pêches de Manicouagan a été créé au début du mois de février pour consulter les Nord-Côtiers.