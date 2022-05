Un film de Martin Rodolphe Villeneuve tourné dans la région avec Dino Tavarone

Le tournage se déroule jusqu'au 11 mai et la sortie est prévue pour la fin de l'année 2023.

Le film met en vedette Réjean Lefrançois, Ève Gadouas et Dino Tavarone.

Ça se déroule dans une terre aride, avec un jeune aide-fermier qui contracte un mal séculaire [ndlr : très ancien]. Brièvement, ça parle de mon passé à la ferme. C'est aussi un hommage à mon père qui est décédé dans un accident de tracteur. C'est un drame , a raconté le cinéaste lors du passage de Radio-Canada sur le plateau de tournage.

Il s’agit du plus imposant projet de sa carrière.

Pour moi, c'est la première fois que je tourne avec cinq personnages, pour un film de 85 minutes, qui se rapproche de mon film Haut-fond Prince, ce film sur le phare près de Tadoussac , a-t-il chiffré. Ce film s’étalait sur 43 minutes, soit la moitié du projet en cours.

Pour donner vie à son scénario, le réalisateur compte sur une brillante distribution.

Je trouvais que son scénario était intéressant, j'aimais l'atmosphère qui s'en dégageait. C'est vraiment un film d'atmosphère pour moi. Il a une façon très à lui de décrire les paysages , a exprimé Ève Gadouas, qui a joué dans dans les films Polytechnique et L’Âge des ténèbres ainsi que dans L’Auberge du chien noir à la télévision.

Quand Martin m'a envoyé le scénario, je l'ai lu et en parcourant tous les détails qu'il avait mis dans chacune des scènes, on voyait clairement qu'il avait une vision précise de ce qu'il voulait, avec un ton précis. On a beaucoup travaillé ce texte-là pour le peaufiner, ça a été un travail d'orfèvre, et ça c'est quelque chose de trippant pour un acteur , a ajouté Xavier Huard qui faisait aussi partie de la distribution de L’Auberge du chien noir.

Le tournage du film De Profundis se déroule dans plusieurs municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

Pour sa part, le comédien Dino Tavarone n'en est pas à son premier tournage dans la région.

Pour moi, le Lac-Saint-Jean, c'est une province italienne, je l'ai déjà dit! Ils ont le même caractère que les Italiens. Ils sont très unis à la famille, ils sont très généreux , a raconté l’acteur bien connu pour son interprétation mémorable du patron de la mafia dans Omertà.

Une campagne de sociofinancement a été lancée récemment pour soutenir la production.

Je suis vraiment très ému que tous ces gens-là me fassent confiance. Ça me fait chaud au coeur. Je suis fier de ça. J'espère que mon père est fier aussi , a partagé Martin Rodolphe Villeneuve.

D’après un reportage de Julie Larouche