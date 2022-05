Dévoilements de saison attendus au Centre culturel de l’UdeS et au Vieux Clocher de Magog

La programmation annoncée lundi est aussi particulière puisqu'il s’agit de la dernière de Mario Trépanier après 14 ans comme directeur général du Centre culturel. Il quittera son poste en juillet.

Il y a beaucoup de fébrilité aujourd’hui. Il y a des abonnés fidèles qui étaient là à 7 h 45 ce matin pour prendre leur abonnement. Ça nous a fait beaucoup plaisir, mais on est aussi complètement transporté, car on s’est ennuyé de notre clientèle pendant deux ans , s’est-il exclamé en entrevue à Vivement le retour.

On est très fiers de présenter une programmation je pense diversifiée, accessible, où on en retrouve pour tous les goûts et tous les âges. On a beaucoup de choix et beaucoup de spectacles dans la prochaine saison , ajoute-t-il.

« C’est une programmation absolument éclatante. On a énormément de spectacles à l’affiche, pour tous les goûts. » — Une citation de Mario Trépanier, directeur général du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke

Au niveau musical, les spectateurs pourront entre autres voir Sylvain Cossette, Guylaine Tanguay, ainsi que des spectacles comme Nicole, les chansons d’une vie et l’hommage à Michel Louvain Un certain souvenir.

Du côté de l’humour, Philippe Laprise, Christine Morency, Fabien Cloutier, Guy Nantel et Cathy Gauthier franchiront les planches dans les prochains mois.

C’est extraordinaire de retrouver tous les gens. Pour vrai, on en avait besoin aussi de sortir de notre bulle et de venir à la rencontre de nos gens. Faire des shows de même, c’est ça qu’on aime faire. Le direct, on aime beaucoup ça , s’est exclamé Philippe Laprise, qui était au lancement de programmation organisé par le Centre culturel.

Les amateurs de théâtre ne resteront pas non plus sur leur faim, indique Mario Trépanier.

Je trouve qu’on a des petites perles, des bijoux dans cette programmation-là. De retrouver Cathy Gauthier en humour, entre autres, qu’on n’a pas vu depuis longtemps. D’avoir du théâtre de qualité, dont la Nuit des rois, proposé par le TNM [Théâtre du Nouveau Monde], mais aussi des perles avec des adaptations de films, Gaz Bar blues, qu’on va voir au théâtre, la Société des poètes disparus, et même la Grande séduction qui va être adaptée pour le théâtre avec Michel Rivard et Normand Brathwaite en comédiens sur scène , souligne-t-il.

À écouter aussi : L’entrevue avec Mario Trépanier à Vivement le retour

Un retour à la normale au Vieux Clocher de Magog

Le Vieux Clocher de Magog rouvre ses portes le 11 juillet Photo : www.vieuxclocher.com

Le directeur artistique du Vieux Clocher de Magog Bernard Caza se réjouit également du retour à la normale pour la saison 2022-2023. Il rappelle que la proximité entre les artistes et le public caractérise l’établissement artistique magogois.

« On a enfin retrouvé nos 400 places, on a le droit de servir au bar, on a le droit de vivre l’expérience Vieux Clocher à 100 %, si on veut. » — Une citation de Bernard Caza, directeur artistique du Vieux Clocher de Magog

Sa nouvelle programmation se veut aussi diversifiée. Au niveau de la 48e saison, on a un retour avec plein d’artistes qui ont passé deux ans à préparer leur retour, explique-t-il. C’est des spectacles en humour en résidence du mardi au samedi et en chanson les dimanches.

Jérémy Demay, Guy Nantel, Philippe Roy, Ève Côté, Les Grandes Crues, Philippe Laprise et Simon Delisle sont notamment attendus à Magog.

Cet été, on présente les spectacles tant en humour et en chanson que les gens vont voir à la grandeur de la province pendant les deux prochaines années , prédit Bernard Caza.

Avec les informations de Pierrick Pichette