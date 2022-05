Des écarts salariaux qui ne passent pas au CHSLD Plaisance des Îles

Les travailleurs de l’établissement privé, non conventionné, ne bénéficient pas du rehaussement salarial accordé par le gouvernement du Québec aux autres employés du secteur de la santé.

Le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Plaisance est une propriété de Résidence Plaisance des Îles, un organisme à but non lucratif (OBNL).

À l'ouverture de l'établissement en avril 2021, les administrateurs du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée ont négocié avec le gouvernement pour proposer à leurs employés les mêmes conditions salariales qui prévalaient dans le secteur public.

Le gouvernement nous permettait d’avoir des salaires compétitifs pour recruter la main-d’œuvre régulière , explique le président du conseil d’administration de la résidence Plaisance, Louis Fournier.

Depuis, les conditions salariales dans le secteur public ont été améliorées. L’écart entre les travailleurs du public et du privé s’est creusé. Pour le même travail, les employés ne bénéficient pas des mêmes conditions.

Le défi de retenir la main-d'œuvre

Louis Fournier s’inquiète de voir partir ses employés si l’établissement ne présente pas des salaires compétitifs : On va être obligé d’avoir encore plus de main-d’œuvre indépendante, ce qui va coûter encore plus cher pour donner nos services.

Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine à l’Assemblée nationale du Québec et porte-parole en matière de Santé, appuie la démarche des administrateurs du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

Selon lui, un meilleur financement de l’établissement privé permettrait d'assurer la rétention des employés et maintenir les services aux résidents des Îles.

« Le Ministère doit s’assurer qu’on ait le même service offert à tous les usagers aînés des Îles-de-la-Madeleine. » — Une citation de Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine à l’Assemblée nationale du Québec et porte-parole en matière de Santé

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, considère que la valorisation des conditions de travail permettrait d'assurer la rétention des employés et maintenir les services aux résidents des Îles (archives). Photo : Radio-Canada

Ce qu’on veut à tout prix éviter, c’est une rupture de services ou une diminution des services pour les personnes aînées qui sont hébergées aux Îles, qu’elles soient au privé ou au public , déclare le député.

Sur l’archipel, le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles (CISSS) coordonne la répartition des personnes aînées entre deux établissements. Ces deux établissements sont le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Eudore LaBrie, géré par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , qui peut accueillir 64 résidents et le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Plaisance, qui est géré par un OBNLorganisme à but non lucratif , qui héberge 65 personnes.

Les deux établissements sont tenus d’offrir aux usagers la même qualité de services , précise Sophie Doucet, présidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux des Îles.

La présidente-directrice du CISSS des Îles, Sophie Doucet, confirme que les CHSLD privés et publics sont tenus à la même qualité de service (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Il y a des exigences de qualité de service, il n’est pas censé avoir moins d’employés à un endroit qu’à l’autre, donc la personne qui va être hébergée est en droit de s’attendre à la même qualité de services à l’un ou l’autre des endroits , maintient-elle.

Du côté du gouvernement, Natalie Rosebush, sous-ministre adjointe aux Aînés et aux proches aidants, réitère que les soins prodigués aux aînés restent la priorité.

Elle informe que l'harmonisation des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée privés et publics est un projet en chantier . Elle avance qu'en attendant des mesures de soutien financier seront accordés aux établissements privés non conventionnés pour leur permettre de rehausser le salaire de leur personnel .

Elle mentionne qu'il y a une possibilité que le centre d'hébergement des Îles reçoive un montant additionnel pour rehausser le salaire du personnel.