Travaux de restauration à la chapelle Sacré-Cœur de Uashat

La chapelle est laissée à l’abandon depuis plus d’une vingtaine d'années. Des travaux majeurs de solidification des fondations et de la structure du bâtiment sont nécessaires.

L'ancien lieu de culte a une place toute spéciale pour la communauté innue. Elle s'est donné le mandat de lui redonner son lustre d’antan.

Dans le cadre d'une entente avec la communauté de Uashat mak Mani-utenam, Hydro-Québec finance la moitié du projet. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Dès la fin des travaux prévus en septembre prochain, le conseil des Innus de Uashat mak Mani-utenam compte en faire un lieu communautaire et de transmission de la culture.

Le vice-chef du conseil de bande, Antoine Grégoire, pilote les travaux de réfection estimés à 500 000 $.

Il explique que les fondations et la structure du bâtiment ont déjà été solidifiées.

« Il fallait sauver le bâtiment parce qu’il a une âme. » — Une citation de Antoine Grégoire, vice-chef conseil des Innus de Uashat mak Mani-utenam

Antoine Grégoire, vice-chef conseil des Innus de Uashat mak Mani-utenam. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

On n’a pas beaucoup de patrimoine et de bâtiments. Là, on en a et il faudrait garder, préserver, se servir et faire revivre ce bâtiment , dit M. Grégoire.

La chapelle actuelle a été construite au début du 20e siècle.

Elle est bâtie sur les vestiges d’une première église construite en 1848. Le bâtiment est donc le plus vieux toujours debout de la grande région de Sept-Îles.

La chapelle, un symbole de résistance

En 1949, le gouvernement fédéral avait créé la réserve de Mani-utenam dans le but de regrouper en un même lieu les Innus de Sept-Îles et ceux de la pointe de Moisie.

Tous les Innus de Sept-Îles ne viendront cependant pas s’installer à Mani-utenam. Photo : Radio-Canada

Ça n’a pas plu aux Innus de Uashat, qui étaient attachés à leur communauté et à cette église.

Tous les Innus de Sept-Îles ne viendront cependant pas s’installer à Mani-utenam, raconte l’anthropologue et conservateur au Musée régional de la Côte-Nord, Steve Dubreuil.

Il y a un certain nombre de familles qui vont faire le pas de quitter Sept-Îles. Mais, il existe un noyau de résistants, notamment les familles Vachon et Jourdain , dit M. Dubreuil.

Steve Dubreuil, anthropologue et conservateur musée régional de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada

En 1966, la réserve de Uashat sera reconnue. Les autorités n’ont pas réussi à faire déménager tous les Innus de Uashat vers Maliotenam.

La résistance s’est bâtie autour de cette chapelle.

Les autorités ont tenté de retirer les ornements religieux. Des femmes de la communauté, dont l’arrière-grand-mère de Denise Jourdain, se sont barricadées dans le bâtiment pour le protéger.

Mon arrière-grand-mère ne voulait pas quitter le cimetière. Ce n’était pas une question de droits territoriaux ou de guerre politique ou administrative. Son père, sa mère, son mari et sa famille se reposaient-là , raconte Mme Jourdain.

L'enseignante de langue innue, Denise Jourdain, dans le cimetière de sa famille. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Une fois rénovée, la bâtisse sera un lieu de transmission de la culture innue. Même si elle perd sa vocation religieuse, les aînés qui l’ont fréquenté se disent heureux de savoir que leur patrimoine sera préservé.

Avec les informations de Félix Lebel