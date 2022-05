L’enquête publique se penchera sur le passé violent du tueur de Portapique

L'enquête publique sur la tuerie de 2020 en Nouvelle-Écosse a dévoilé un premier rapport préliminaire faisant état du chemin parcouru et des prochaines étapes prévues au cours de six prochains mois.

Alors que la phase initiale de cueillette d'information visant à établir les faits est pratiquement complétée, la commission a déjà entendu de nombreux témoins et reçu plus de 50 000 documents, dont des dossiers d'enquête, des courriels, des notes des premiers répondants, des verbatim de communications policières ainsi que des photographies.

Le rapport préliminaire de 162 pages ne contient pas de constats ni de recommandations puisque ces éléments devraient se retrouver dans le rapport final attendu le 1er novembre.

Pour le moment, la commission d'enquête fédérale-provinciale souhaite explorer « le comment et le pourquoi » derrière la tuerie perpétrée par un tireur solitaire qui a fait 22 victimes en échappant à la police pendant 13 heures entre les 18 et 19 avril 2020.

Lors des semaines à venir, l'enquête publique prévoit se pencher sur des événements importants survenus avant et après le carnage.

De plus, la commission devrait présenter un sommaire des actes violents commis par le tueur contre d'autres personnes, incluant sa conjointe et d'autres membres de sa famille.

Plus d'informations devraient également être dévoilées sur la situation financière du tueur et l'enquête souhaite en savoir plus sur la manière dont les familles des victimes ont été informées de leur décès ainsi que sur le soutien qu'elles ont reçu.