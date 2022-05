Un coureur d’Edmonton victime d’un choc anaphylactique cherche ses sauveurs

Un résident d’Edmonton, victime d’une grave réaction allergique alors qu’il courait de nuit, lance un appel à l’aide pour retrouver et remercier de vive voix les personnes qui lui sont venues en aide avant l’arrivée de l’ambulance et auxquelles, dit-il, il doit son salut.

Je n'aurai pas survécu sans l'aide des passants, témoigne d’emblée David Poretti.

Parti courir la nuit dernière, sans téléphone ou portefeuille, l’homme de 47 ans s'est senti à bout de souffle et au bord de l'évanouissement alors qu'il entamait son parcours, non loin de son domicile dans le centre-ville d'Edmonton.

« J'ai regardé mes mains, elles étaient très rouges et enflées. Je me suis dit : "Oh, c'est bizarre." » — Une citation de David Poretti

Incrédule et ayant cru par moments à un surmenage, il tente de poursuivre tout de même son chemin pour compléter les huit kilomètres prévus. Mais plus il avance, plus il se sent mal.

Deux passants providentiels

Il aperçoit alors, près de l’Anneau de Victoria, deux passants en vélo qu’il appelle au secours en agitant sa main. Ils se sont arrêtés et j'ai dit : "Écoutez, je pense que je vais faire un choc anaphylactique. Avez-vous un téléphone que je peux utiliser?"

L'un d’eux lui prête son téléphone et reste à ses côtés. Le répartiteur des services d'urgence lui recommande de s'allonger sur le sol en attendant l'arrivée des secours.

Une femme qui passait par là lui offre l'EpiPen qu'elle garde dans son véhicule. Il s'agit d'une injection d'épinéphrine utilisée pour traiter l'anaphylaxie et qui agit sur tout le corps pour bloquer la progression de la réaction allergique.

Le médicament lui a permis de retrouver un peu son souffle et de marcher, avec de l’aide, jusqu’à l'ambulance à l’arrivée des urgentistes.

Maintenant que sa vie est sauve, David Perotti veut retrouver ses bons Samaritains parce que sans eux je ne serais pas ici .

Le quadragénaire, qui souffre d'une allergie aux noix de macadamia, soupçonne une contamination des amandes qu'il a mangées avant de quitter sa maison.

Avec les informations d'Emily Fitzpatrick