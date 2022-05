Prix de l’essence : une nouvelle hausse qui force un changement d’habitudes

Alors que le prix de l'essence frôle les deux dollars le litre dans la région, on remarque une hausse de l'achalandage du transport en commun. La vente de bicyclettes et de voitures électriques semble également aller de bon train.

Que ce soit en vélo, en autobus, en voiture électrique ou à pied, tous les moyens sont bons pour éviter de payer toujours plus cher à la pompe.

À cause des prix du gaz, ça me donne moins la chance de m’acheter une auto parce que c’est juste trop cher pour moi en ce moment , explique Victoria Silva, résidente de Gatineau.

La jeune femme de 25 ans doit faire un trajet d'autobus de deux heures pour se rendre à son travail à Orléans.

Si j'ai déjà pensé à m'acheter une voiture, c'est complètement hors de ma portée maintenant , affirme Jocelyn Brock, qui se déplace en autobus en raison du prix de l'essence.

« Ça ne fait qu’augmenter ! » — Une citation de Jocelyn Brock

Thomas est étudiant et prend lui aussi l'autobus. Tout coûte cher , fait-il valoir. Ça m'empêche définitivement de pouvoir me rendre en voiture à l'école ou à d'autres endroits où je veux aller.

La Société de transport de l'Outaouais (STO) confirme avoir remarqué une augmentation dans l'achalandage qui a atteint 51 % en mars. Le prix de l’essence a certainement contribué quelque part dans l’équation, mais impossible de le quantifier , nuance toutefois José Lafleur, responsable des affaires publiques pour la STOSociété de transport de l'Outaouais .

L'assouplissement des mesures sanitaires doit également être pris en considération.

Pour sa part, OC Transpo et l'entreprise Keolis Canada ont confié avoir observé une hausse de la demande pour leurs services. Cette augmentation a également été remarquée par le directeur régional d'Autobus Maheux.

Depuis 30 jours, on a constaté une augmentation de 3.5 fois le nombre de passagers habituels , explique Yannick Goupil, le directeur régional division autocars chez Autobus Maheux. Il y a une demande.

Le vélo et la voiture électrique ont aussi la cote

Au magasin Bicyclettes de Hull, les vélos sont de plus en plus prisés par les clients.

On le voit de plus en plus , indique le copropriétaire Gabriel Lafrenière. Les gens retournent au travail, mais voudraient peut-être laisser l’auto à la maison justement.

« Ils cherchent un autre moyen de transport pour se rendre au travail. On aime mieux prendre le vélo pis économiser sur l’essence. » — Une citation de Gabriel Lafrenière, copropriétaire, Bicyclettes de Hull

Chez certains concessionnaires automobiles, les voitures électriques se vendent aussi très rapidement.

Il y a beaucoup de gens qui viennent en magasin pour voir les véhicules électriques, pour les précommander aussi avec la pénurie qu’on connaît , explique Éric Paquette, directeur des ventes pour Dupont & Dupont Ford. Les gens se prennent beaucoup plus d’avance pour faire le virage vers les voitures électriques.

La fluctuation constante du prix de l'essence semble donc motiver les citoyens à trouver des solutions pour un transport plus économique.

Avec les informations de Catherine Morasse et de Rebecca Kwan