Amos met l’eau en valeur dans son nouveau circuit touristique Anisipi

Ce projet est le fruit de plus de cinq ans de réflexion, de création artistique et de conception. On y retrouve des éléments existants, comme les fontaines artistiques ainsi que le pavillon d’interprétation de l’esker, mais aussi des nouveautés. Citons des expositions d’oriflammes illustrant le patrimoine culturel et artistique de la Nation Abitibiwinni et un parcours avec une trentaine de citations d’artistes inspirées par l’eau au centre-ville d’Amos.

Le clou du projet est toutefois la création avec Moment Factory d’expériences immersives à la plage municipale du lac Beauchamp, au puits municipal, au Refuge Pageau et à Pikogan.

Ça fait plusieurs années qu’on travaille sur circuit de parc thématique sur l’eau. Là, c’est vraiment l’aboutissement du circuit avec les quatre expériences Moment Factory qui est le majeur dans le projet. Puis, on table sur une ressource qui est de très haute qualité et l’objectif, c’est de la faire connaître à la population , explique le maire d’Amos, Sébastien D’Astous.

Une expérience immersive représentant le puits municipal. Photo : Gracieuseté

Impliquer Pikogan

Pour le maire D’Astous, il était aussi incontournable d’impliquer la Première Nation Abitibiwinni, qui agit comme partenaire dans le projet.

On voulait s’assurer qu’ils puissent intégrer le circuit. On veut les faire connaître, on veut faire connaître à l’ensemble de la planète, qu’on est encore capable de bien vivre ensemble, et qu’on fait des succès. Il suffit parfois de s'asseoir ensemble et de s’écouter, et d’arriver avec des projets, parce qu’on parle d’un investissement de plus de 5,5 millions de dollars. C’est un projet collectif qui va nous permettre de rayonner à l’international , estime Sébastien D’Astous.

Une main tendue qui signifie beaucoup pour la cheffe du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni, Monik Kistabish.

On parle beaucoup de la réconciliation, ça, c’est vraiment un geste concret dans cette avenue-là. C’est sûr que nous autres, on aimerait tout ce qui peut amener, mettre nos efforts sur un but commun. Nous sommes très intéressés. Enlever les barrières, les préjugés, c'est ça aussi la sensibilisation. Alors, on est bien contents de ce projet et d’en faire partie , souligne-t-elle.

Monik Kistabish, cheffe du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ancrée dans le territoire

Les aînés de Pikogan ont été impliqués dans l’expérience immersive qui se présentera sous la forme d’une projection multimédia, dans un tipi qui sera aménagé sur la côte Alarie, près de la route 109. Celle-ci est réalisée par Kevin Papatie, de Kitcisakik, et Éric Morin, de Rouyn-Noranda, qui participe de nouveau à la conception des expériences immersives avec Moment Factory.

L'image représente une expérience immersive du Tipi sur la côte Alarie à Pikogan. Photo : Gracieuseté

Les projets Moment Factory sont toujours très ancrés dans le territoire. Que ce soit n’importe où dans le monde, à New York ou Singapour, l’idée c’est toujours de comprendre l’aspect local pour le magnifier et en faire une exposition, un projet international par la suite. Pour le projet Anisipi, c’est justement ça qui se passe avec le travail avec la communauté Pikogan , assure-t-il.

Bon pour toute la région

Le circuit touristique Anisipi est ambitieux et c’est notamment ce que salue Émilien Larochelle, président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue.

Ce qui est intéressant pour l’ensemble de la région, c’est que tout le monde va en bénéficier. Ça prend des produits d’appel. On en a à Val-d’Or, on en a à Rouyn-Noranda et il va y en avoir ici aussi. Il faut que chaque MRC ait la chance d’avoir un produit d’appel, et là, on va voir une différence au niveau de l’achalandage , fait-il valoir.

Émilien Larochelle, président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

La députée d’Abitibi-Ouest Suzanne Blais abonde dans le même sens. C’est pourquoi Québec confirme des aides financières totalisant plus de 2 millions de dollars dans ce projet.

C’est très important, parce qu’il faut faire découvrir nos régions. Il faut avoir des attraits touristiques, il faut être innovateur. Quand on connaît Moment Factory, qui fait des choses uniques, alors c’est une première au niveau du Québec et au niveau du Canada, et le gouvernement du Québec est très fier de cet investissement-là , indique-t-elle.

La délégation de l'équipe de Moment Factory: Marie-Pier Veilleux, directrice affaires publiques et relations internationales, Pierre-Olivier Perron, producteur, et Éric Morin, réalisateur multimédia. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

D’autres partenaires, dont le gouvernement fédéral (1,2 M$) et Desjardins (250 000 $), s’impliquent financièrement dans le projet qui représente un investissement de 1,9 M$ pour la Ville d’Amos.