Incinérateur de Québec : le gouvernement doit faire plus, réclament des politiciens

Le rapport produit par un citoyen sur les émanations de l’incinérateur de Québec est une autre preuve que le ministère de l’Environnement doit en faire plus pour mesurer les contaminants dans l’air de Limoilou, selon la classe politique.

Le député solidaire de Jean-Lesage, Sol Zanetti, exige la production de nouvelles études sur les contaminants émis par l'incinérateur.

Il réclame ces travaux après la publication du rapport d'un chimiste de Québec remettant en question les dernières études du ministère de l'Environnement.

Dans un document produit bénévolement depuis deux ans, Patrick Ferland affirme que les émissions polluantes de l'incinérateur sont probablement sous-estimées.

Il nous faut l'heure juste , réclame Sol Zanetti. Le ministre de l'Environnement doit recevoir les critiques qui sont faites par rapport aux études et dire : "on va faire de nouvelles études en tenant compte de ces critiques-là". [Il faut] avoir une méthodologie sur laquelle on puisse se fier.

Le cabinet du ministre de l’Environnement Benoit Charette indique qu’il va prendre le temps d'analyser le document avant de commenter.

Marchand demande un meilleur échantillonnage

Même s’il n’a pas encore pris connaissance de l’étude de Patrick Ferland, le maire de Québec salue l’implication citoyenne du scientifique.

Bruno Marchand plaide qu'il n'y a pas assez de stations d'échantillonnage dans la ville pour bien mesurer les émanations qui proviennent non seulement de l'incinérateur, mais aussi du Port de Québec.

Je pense que le Port, le ministère de l'Environnement et nous, on devrait travailler ensemble pour ériger au moins quatre stations permanentes et être capables de mesurer pas juste le nickel, mais tous les contaminants , lance-t-il.

Bruno Marchand ajoute être prêt à faire face aux constats que pourrait dévoiler l’implantation d’une station additionnelle.

Si c'est la Ville qui est responsable, on va agir , assure-t-il.

La cheffe de Transition Québec et conseillère municipale du district de Limoilou, Jackie Smith, n’est pas rassurée par la position de la Ville. Elle reproche à l’administration Marchand d’être complètement déconnectée des études présentées.

L’incinérateur de Limoilou se trouve dans un milieu densément peuplé, c’est unique au Québec et ce n’est pas par hasard. Il faut mettre fin à l’incinération dans Limoilou , déclare-t-elle.

Le chef de Québec d'abord, Claude Villeneuve, critique quant à lui le ministère de l’Environnement.

« Le ministère de l'Environnement, quand vient le temps de parler de la qualité de l'air dans Limoilou, il est mêlé comme une poignée de clous. » — Une citation de Claude Villeneuve, chef de Québec d'abord

Il rappelle l’existence du projet Limoil'Air, qui prévoit l’installation de 75 capteurs sur les balcons des résidents du quartier. Selon lui, l'étude de Patrick Ferland est une autre preuve que le ministère de l'Environnement n'a aucune idée de la quantité de polluants dans l'air.

Quand c'est les citoyens qui sont obligés de mesurer la qualité de l'air, il y a quelqu'un qui ne fait pas son travail quelque part. Ça a l'air que c'est ça qu'on a comme ministère de l'Environnement, au Québec.

Avec la collaboration de David Rémillard et d'Olivier Lemieux