Des motoneigistes enlisés secourus au milieu d’un lac de la Zec Martin-Valin

Des motoneigistes qui s'étaient enlisés dans un mètre de neige et d'eau sur un lac des monts Valin, au nord de Saguenay, ont été secourus par un hélicoptère de la Sûreté du Québec (SQ) dimanche soir, après avoir reçu l’aide de motoneigistes qui passaient par là.

Les quatre motoneigistes de Saguenay qui ont un chalet dans le secteur, deux hommes et deux femmes, s'étaient aventurés le 1er mai sur le lac Betsiamites de la Zec Martin-Valin où ils sont restés piégés. Ils étaient tous âgés de plus de 60 ans. Personne n’a été blessé.

L'un d'eux est parvenu à marcher dans l'eau jusqu'au bord du lac pour appeler de l'aide vers 14 h 30.

En attendant l'hélicoptère de la SQSûreté du Québec qui tardait à arriver de Québec, de bons Samaritains qui passaient par là sont intervenus. Ils ont tenté de les rassurer, mais comme le soleil baissait et qu’il faisait froid, ils ont décidé de sauver une des dames qui commençait à paniquer.

Mon ami Frédéric Gagné s’est envoyé avec sa motoneige, mais il s’est enlisé à côté de la madame, a expliqué un des secouristes du jour, Patrick D'Amour. Là, on a pris un traîneau de motoneige, on a embarqué la madame dedans, puis là Frédéric a nagé dans trois pieds d’eau pour amener la madame dans le traîneau sur le bord de la rive pendant au moins 45 minutes de temps dans l’eau.

Patrick D’Amour, de Jonquière, fait partie d’un groupe de six motoneigistes qui a porté secours aux personnes coincées sur le lac Betsiamites dimanche. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

La journée de dimanche a été particulièrement chaude. Le mercure a atteint 17,7 degrés Celsius à la station de la base de Bagotville, ce qui est sûrement quelques degrés de plus que sur le lac Betsiamites qui est situé à 658 mètres d’altitude.

C’est encore l’hiver, c’est pour ça que les gens se confondent un peu. Il y a encore six ou sept pieds de neige sur les monts Valin, c’est pour ça que les gens se méfient moins un peu des conditions , a ajouté le résident de Jonquière.

L'hélicoptère de la SQSûreté du Québec a extirpé les deux motoneigistes restants vers 19 h 30.

Les motoneigistes ont été reconduits à l'Auberge du km 31, où ils ont pu prendre un chocolat chaud, le temps de retrouver leurs esprits et de se réchauffer.

Fortement déconseillé par la FCMQ

Dans le passé, plusieurs motoneigistes ont perdu la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean en aventurant sur la glace. Le drame le plus marquant remonte à janvier 2020, alors que cinq touristes français et un guide québécois se sont engouffrés dans les eaux glaciales du lac Saint-Jean.

Le directeur marketing de la Fédération des clubs motoneigistes du Québec (FCMQ), Michel Garneau, a rappelé en entrevue lundi après-midi les règles de prudence sur les cours d’eau.

C’est un danger à tout moment de l’année, mais principalement en début et en fin de saison. C’est pourquoi d’ailleurs on dit aux gens d’éviter les cours d’eau à moins d’être sur un sentier balisé qui est entretenu par les clubs. Au moment où on se parle, comme c’est là, tous les sentiers des clubs de motoneigistes sont fermés , a-t-il confirmé.

Michel Garneau a continué en ajoutant l’effet des journées ensoleillées, comme celle de dimanche.

C’est certain que malgré le fait qu’il peut rester de la neige dans le bois, il y a le soleil qui plombe sur les cours d’eau. Il y a des températures très clémentes. C’est une recette parfaite pour des conditions de neige dangereuses. Donc on recommande fortement aux gens d’éviter les cours d’eau , a-t-il mentionné.

Des opérations se sont déroulées lundi pour ne pas que les motoneiges demeurées sur place sombrent au fond du lac.

D'après un reportage de Priscilla Plamondon Lalancette