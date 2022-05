La STO forcée d’annuler plusieurs trajets

Depuis dimanche soir, les membres du syndicat des employés de l'entretien ont entamé des moyens de pression.

Le Syndicat a décidé d'entamer des moyens de pression avec une grève des heures de travail supplémentaires, rendant ainsi, la livraison du service de transport en commun au quotidien plus difficile , explique la STOSociété de transport de l'Outaouais sur son site web.

Les deux partis sont en négociations pour renouveler la convention de travail des employés du secteur de l'entretien. Le contrat de travail des 160 employés syndiqués est échu depuis le 31 décembre 2019.

Ces moyens de pression s'ajoutent à d'autres contraintes avec lesquelles la STOSociété de transport de l'Outaouais devait déjà composer.

Elle fait face à un manque de main-d'œuvre et au retrait préventif de 45 autobus articulés des années 2012 et 2013 après l'incendie de deux d'entre eux.

Ça devenait déjà difficile pour la livraison des services au quotidien , mentionne la responsable des affaires publiques à la STOSociété de transport de l'Outaouais , José Lafleur. Ça rajoute une pression supplémentaire pour préparer les véhicules parce qu’à la STOSociété de transport de l'Outaouais , nos véhicules qui sortent sur la route doivent être conformes, doivent être aptes à sortir sur la route, doivent être sécuritaires.

Lundi, 104 voyages ont été annulés, dont 69 le matin, et 35 en après-midi.

Mme Lafleur s’attend à ce que d’autres trajets soient annulés mardi.

Les lignes d'autobus scolaires et celles des principaux axes de transport en commun sont priorisées, assure la STOSociété de transport de l'Outaouais .

On parle d’à peu près 32 heures de travail supplémentaires par jour alors il y a un refus. À ce moment-là, on prend du retard , explique Mme Lafleur. Le retard s’accumule quant à l’inspection des autobus articulés qui ont été immobilisés et que la STOSociété de transport de l'Outaouais souhaite remettre sur son réseau, et quant à l’inspection des véhicules utilisés quotidiennement pour prendre la route.

La STOSociété de transport de l'Outaouais invite ses usagers à consulter ses mises à jour via son site web, son application mobile et ses réseaux sociaux pour être au courant des annulations.