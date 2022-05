La Ville de Montréal devance de 10 ans sa cible pour des bâtiments zéro émission

« Montréal prend un grand leadership, plaide la responsable de la transition écologique au comité exécutif de la Ville de Montréal, Marie-Andrée Mauger. Comme métropole du Québec, on sait que les yeux sont tournés vers nous pour déterminer des chemins de transition, voir comment on va y arriver. Et ce qu'on annonce dans le bâtiment, c'est vraiment majeur. »

Photo : Radio-Canada / Benoît Chapdelaine