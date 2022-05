Le grand ménage printanier se poursuit à Trois-Rivières

Le nettoyage des rues entamé par la Ville de Trois-Rivières devrait prendre fin samedi, après cinq semaines d'opérations. Les travaux auront duré une semaine de plus cette année, en raison de la fonte des neiges tardive et des journées de pluie.

Dans certains parcs, les travailleurs tentent de rattraper le retard de l'automne. Le broyage des feuilles aurait dû être fait avant la première neige. La Ville assure que cette prolongation des opérations printanières ne nécessite pas plus de ressources.

Or, la réparation des nids-de-poule se poursuivra encore un moment en raison de l'importance des travaux. Cependant, comparativement à l'an dernier, les plus de 6000 crevasses à réparer demeurent dans la moyenne. La municipalité a déjà connu des hivers bien pires, avec plus de 10 000 nids-de-poule à réparer.

Des citoyens rencontrés se disent satisfaits de l'initiative. Le travail est impressionnant, considérant la période de l'année , dit une citoyenne qui pense toutefois qu'il reste encore du travail à faire. D'autres disent avoir pris l'habitude de nettoyer eux-mêmes leur secteur et pensent aussi que les citoyens peuvent contribuer à la propreté de la ville.

Avec les informations de Magalie Masson