Des milliers de musulmans de la C.-B. célèbrent la fin du ramadan

Le centre du stade était rempli de fidèles lundi pour la prière de l'Aïd el-Fitr.

C’est l’une des plus grandes célébrations de la communauté musulmane. On vient de finir 30 jours de jeûne, de prières, et de dévotion. Tout le monde a hâte de manger, mais c'est bien plus que ça, c'est l'amour, l'amitié, le sens de la communauté , affirme Fouad Abbassi, responsable de l'engagement civique à l'Association musulmane du Canada.

Des milliers de musulmans se sont réunis lundi au stade BC Place de Vancouver pour célébrer la fin du ramadan. Photo : fournie par Nour Enayeh

« Quand on sort du ramadan, on a changé notre vie pour le bien, pour le meilleur. » — Une citation de Fouad Abbassi responsable de l'engagement civique, Association musulmane du Canada

L’ambiance était particulièrement festive cette année, car les célébrations de fin du ramadan n’ont pas pu se tenir en grand nombre depuis 2019 en raison des restrictions sanitaires.

C'est fantastique de se retrouver surtout après deux ans de pandémie, deux ans où on n’a pas pu être ensemble avec la communauté , se réjouit Nour Enayeh, membre de l’Association musulmane du Canada.

Nour Enayeh est membre de l’Association musulmane du Canada et résidente de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lepoutre

Une communauté qui grandit

Selon l’Association musulmane du Canada, les personnes de foi musulmane seraient de plus en plus nombreuses en Colombie-Britannique.

On parlait de 60 000 personnes il y a quelques années, maintenant on est déjà 100 000. C'est en croissance, c'est clair , déclare Fouad Abbassi.

« C’est une mosaïque, très représentative de la communauté canadienne en général. » — Une citation de Fouad Abbassi, responsable de l'engagement civique, Association musulmane du Canada

Nous sommes tous Canadiens, on joue au hockey, on aime la poutine. C'est l'amour qu'on veut partager avec tout le monde , ajoute-t-il. On aimerait bien que tout le monde soit très tolérant des autres cultures.

Pour clôturer cette fin du ramadan, et comme le veut la tradition, chacun se souhaite bonne chance pour l’année à venir avec la formule Eid Mubarak.

On espère pouvoir continuer à fêter ça ensemble en personne, et que les jours de pandémie soient derrière nous , conclut Nour Enayeh.