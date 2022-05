Il faudra encore patienter avant de pouvoir regarder la télévision à l’hôpital

Tout indique que les personnes hospitalisées dans cinq hôpitaux du Nouveau-Brunswick ne sont pas près de pouvoir écouter leurs émissions favorites lors de leur séjour à l’hôpital. Le réseau de santé Vitalité indique qu'il doit encore choisir un fournisseur de services et que l’installation des télévisions se fera ensuite « de manière progressive et sur plusieurs mois ».

Le réseau précise que le projet engendre des retards hors de [leur] contrôle .

Depuis plus de six mois, de nombreux patients sont privés de télévision dans leurs chambres dans les hôpitaux suivants : le CHU Dr-Georges-L.-Dumont à Moncton, l'Hôpital régional Chaleur à Bathurst, l'Hôpital régional de Campbellton, l'Hôpital régional d'Edmundston et l'Hôpital de Tracadie.

L’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick déplore la situation dans laquelle se trouvent les patients.

Jules Chiasson, directeur général de l’Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada

Les aînés qui sont là en attente d'une place dans un foyer de soins de longue durée. Ils peuvent être à l'hôpital pendant deux mois, trois mois, quatre mois, jusqu'à 6 mois , indique le directeur général de l’association Jules Chiasson.

La solution actuelle pour avoir une télévision, c'est qu'il faut aller dans un hôpital anglophone. C'est inacceptable pour les francophones du Nouveau-Brunswick d'être obligés de vivre une telle situation , ajoute-t-il.

Jules Chiasson croit que la situation aurait dû être réglée depuis longtemps. Il affirme que le réseau n'a plus d'excuse.

Des problèmes de longue date

Les problèmes avec l’accès à la télévision dans certains hôpitaux ne datent pas d’hier, ou même d’il y a six mois.

Depuis l’automne, certains hôpitaux du Réseau de santé Vitalité n'offrent plus aux patients la possibilité d’écouter la télévision, car le contrat avec le fournisseur de services HealthHub Patient Engagement Solutions est arrivé à échéance. L'administration de Vitalité avait alors décidé de ne pas renouveler ou remplacer le vieux système.

Mais les problèmes ont commencé bien avant. Aline Nardini a été hospitalisée il y a plus d’un an, en février 2021, au CHU Dumont à Moncton. C’était donc quelques mois avant la fin de l'offre du service de télévisions dans des hôpitaux de Vitalité.

Aline Nardini a trouvé cela très difficile d'être hospitalisée sans télévision et sans téléphone. Photo : Radio-Canada

Elle s’est retrouvée dans une chambre d’hôpital sans téléphone pour donner des nouvelles à sa famille et sans télévision pour s’informer et se divertir.

De plus, en raison de la pandémie de COVID-19,elle n’a pas pu recevoir de visites de ses proches. L’isolement a été difficile.

J'ai demandé pour une télévision. Je n'avais pas accès à une télévision, il n'y en avait plus, parce qu'ils avaient fait des réparations. Ils n'en ajoutaient pas des nouveaux , raconte-t-elle.

À l’hôpital, on lui a proposé d’utiliser sa tablette électronique pour remplacer la télévision. Cela a étonné cette femme de 77 ans.

J'ai demandé la raison, ils ont dit " il n'y a pas de nouvel ajout de télévision, pour la simple et bonne raison que la plupart des gens ont une tablette ". J'ai dit " croyez-vous que tous les vieux de 77 ans ont des tablettes? ".

Avec des informations de Sarah Dery