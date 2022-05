Air Canada retire son aller-retour dans la même journée entre Rouyn-Noranda et Montréal

Il est dorénavant impossible de partir en avion avec Air Canada de Rouyn-Noranda vers Montréal et de revenir la même journée. Un changement d’horaire du transporteur aérien qui suscite la grogne, notamment du milieu des affaires.

Air Canada offre désormais un vol de Montréal vers Rouyn-Noranda vers 11 h 45. Pour ce qui est du départ de Rouyn-Noranda vers Montréal, il sera offert à 13 h 45. Auparavant, un vol à destination de Montréal était offert à 5 h 45 et un retour vers Rouyn-Noranda était possible à 20 h 30.

« On se questionne : à quel point Air Canada tient à une offre de services de qualité en Abitibi-Témiscamingue? » — Une citation de Sébastien Lemire, député fédéral d’Abitibi-Témiscamingue

Le nouvel horaire de vols d’Air Canada ne cadre pas avec la réalité des gens d’affaires, selon le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN), David Lecours.

Ils vont arriver à 3 h l’après-midi à Montréal. Ça ne fait pas une journée très productive. Ce qu’on dénonce, c’est qu'Air Canada modifie l’horaire sans consulter les gens. Ça frustre énormément nos membres , déplore-t-il.

David Lecours demande par ailleurs au ministre responsable de l’Abitibi-Témiscamingue, Pierre Dufour, d’entreprendre des actions pour qu’Air Canada instaure l’ancien horaire de ses vols.

On veut sensibiliser les paliers de gouvernement à la réalité des gens d’affaires de Rouyn-Noranda. On est vraiment dépendant des aléas et de ce que décide de faire Air Canada , précise le président de la CCIRN.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, David Lecours Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, confirme que son administration a été avisée par Air Canada des changements à l’horaire de ses vols.

On est chanceux d’avoir Air Canada. Ça va permettre des connectivités, ça, on nous l’a dit. Il n’en demeure pas moins que ça ne répond pas aux besoins des gens d’affaires , admet-elle.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Vols internationaux

Le député fédéral d’Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, craint que l’horaire des vols d’Air Canada ait une incidence sur ceux et celles voyageant à l’international et désirant revenir en avion à Rouyn-Noranda.

Comme l’arrimage se fait davantage en après-midi, ça va obliger nos gens à passer une nuit ou passer beaucoup plus de temps dans les aéroports à chercher des vols avec escale , expose-t-il.

Le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Sébastien Lemire atteste qu'Air Canada a une mauvaise réputation dans la région.

Je comprends que la compagnie Air Canada veuille limiter au maximum ses dépenses, mais il y a quand même une qualité de services à offrir. Et on sait que l’historique de cette compagnie-là en qualité de service à la clientèle n’est pas reluisant , estime-t-il.

Sébastien Lemire soutient qu’il n’hésitera pas à interpeller les personnes nécessaires s’il considère que le changement d’horaire des vols d’Air Canada à l’aéroport de Rouyn-Noranda a d’autres répercussions dans les prochaines semaines.