Deux des six familles évacuées à La Baie en raison d'importantes fissures dans un talus du secteur Port-Alfred ont réintégré leur résidence de la 9 e avenue au cours des dernières heures après l'installation de blocs de béton.

Par contre, il n'y a aucune date de réintégration prévue pour les trois résidences évacuées de la 8e avenue puisque les analyses du ministère des Transports (MTQ) se poursuivent.

Les experts en mouvement de sol du MTQministère des Transports du Québec cherchent toujours à comprendre ce qui a causé d'importantes fissures dans la pente située derrière des résidences de la 8e avenue.

Des évacuations il y a 30 ans

Les résidents de ces maisons sont toujours évacués. C'est le cas de Marius Harvey qui vit dans le secteur depuis une quarantaine d'années.

C'est toujours inquiétant parce que veux, veux pas, ça fait 47 ans que je reste dans cette maison-là et on est bien, on est chez nous , a partagé le résident de la 8e avenue.

Près d'une semaine après avoir été évacués d'urgence, M. Harvey et sa conjointe ont récupéré quelques effets personnels accompagnés des pompiers lundi.

J'ai dit: "Il faut que ça grouille" parce que moi-là je vais rentrer pareil, je vais rentrer pareil, il y a une limite, surtout si je sais que la fissure est à la même place qu'il y a trente ans, je n'aurais pas de problème à être chez moi , a poursuivi M. Harvey.

Ce n’est pas pas la première fois que des évacuations ont lieu dans le secteur. Il y avait eu deux maisons évacuées en avril 1991 sur la 8e avenue, mais pas celle de M. Harvey. Le conseil municipal de La Baie avait alors fait réaliser une étude géotechnique, révèle un article du Quotidien de l’époque. Selon le maire d'alors interrogé lundi, Claude Richard, l'étude avait conclu qu'il n'était pas nécessaire de déménager des maisons.

Les résidents de la 9e avenue soulagés

Serge Carrier, un résident de la 9e avenue, était pour sa part de retour chez lui.

J'aime mieux être chez moi que d'être hébergé ailleurs, surtout après trois jours, on commence à être tanné , a-t-il mentionné.

Selon le porte-parole de la Ville de Saguenay, Dominic Arseneau, le MTQministère des Transports du Québec juge que le risque est toujours trop élevé à ce stade-ci pour autoriser les citoyens à regagner leur foyer.

Ces surveillances et ces analyses-là se font au quotidien avec de l'arpentage, éventuellement avec un drone de la part du ministère dans le but d'avoir le diagnostic sur ce qui s'est passé, mais aussi sur ce qui doit être fait , a révélé le porte-parole.

