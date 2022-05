Le temps d’attente s’allonge pour rencontrer un notaire en région

À Matane, des personnes qui souhaitent en rencontrer un doivent s’armer de patience.

Jean-Philippe Lepage, qui pratique le notariat dans cette région, ne manque pas d'ouvrages. En quelques mois, les notaires matanais comme lui ont diminué de plus de la moitié.

Jean-Philippe Lepage est notaire à Matane. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

M. Lepage explique qu’avant la pandémie de COVID-19, un client pouvait obtenir un rendez-vous en deux semaines. Ce délai a maintenant bondi à deux mois.

Depuis la pandémie, la demande pour nos services a augmenté. [...] En Matanie, on était plusieurs notaires puis il y en a qui sont partis à la retraite, il y en a d’autres qui ont quitté la pratique qu’on dit traditionnelle pour aller en pratique non traditionnelle , dit-il.

Jean-Philippe Lepage considère qu’il effectue un travail de notaire traditionnel lorsqu’il officialise l'achat d'une maison ou qu’il prépare un testament.

Jean Couture, qui pratique à Grande-Rivière, note qu’il constate aussi des délais plus élevés pour obtenir ses services. Je suis dans ma 42e année de pratique. Je n’ai jamais vu une telle situation , affirme-t-il.

« On ne peut pas même aller jusqu’à satisfaire les gens qu’on a dans notre secteur, dans notre territoire donné. » — Une citation de Jean Couture, notaire à Grande-Rivière

Jean Couture est le seul notaire en pratique traditionnelle dans la région de Grande-Rivière. Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

M. Couture est le seul notaire en pratique traditionnelle à 200 kilomètres à la ronde de Grande-Rivière. Il est déçu de ne pas pouvoir offrir ce service essentiel aux gens de sa région dans un délai raisonnable.

L’autre élément, c’est la surcharge de travail. On a un vieillissement de la population. On se retrouve dans une situation où il y a plus de décès , note M. Couture.

Pour augmenter les actes notariés en région, l’Association professionnelle des notaires du Québec (APNQ) a mis en place un tout nouveau projet.

Le directeur général de l’ APNQAssociation professionnelle des notaires du Québec , François Bibeau, indique que l’Association assume les dépenses des notaires des grands centres urbains qui veulent passer un peu de temps chez un collègue en région.

C’est notre façon à nous de pouvoir aider cette relève-là, pour peut-être briser les mythes, parce que plusieurs notaires dans les grands centres ne croient pas vraiment au bon côté de la pratique en région , déclare M. Bibeau.

Le directeur général de l’Association professionnelle des notaires du Québec (APNQ), François Bibeau (archives). Photo : Radio-Canada / La facture

Pour la Chambre des notaires du Québec, le manque de professionnels se fait sentir partout dans la province, entre autres depuis la surchauffe immobilière.

Depuis deux ans, les notaires qui le désirent peuvent temporairement finaliser des actes notariés à distance, en recourant à la signature électronique.

Cette pratique temporaire a été autorisée par décret, mais seulement pour la durée de la pandémie de COVID-19.

La Chambre des notaires du Québec voudrait que cette pratique virtuelle devienne permanente.

Avec les informations de Jean-François Deschênes