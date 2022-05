La campagne électorale débute aujourd’hui en Ontario

Bien que les partis multiplient déjà les annonces et les rassemblements depuis quelques semaines, la campagne électorale débute officiellement mercredi en Ontario. Elle durera un mois : les Ontariens iront ensuite aux urnes le 2 juin.

Le déclenchement des élections fait suite à la dissolution du Parlement ontarien, demandée mardi par Doug Ford à la lieutenante‑gouverneure. Les travaux ont été ajournés jeudi dernier, après le dépôt du budget électoraliste de Doug Ford.

Le budget, qui promet 158 milliards de dollars en dépenses d’immobilisation sur 10 ans, a pour objectif de courtiser les électeurs avec des mesures comme une réduction de la taxe sur l'essence et la construction d’autoroutes.

Il n’a pas été adopté et servira de plateforme électorale à Doug Ford.

Le programme du NPD ontarien, dévoilé la semaine dernière, est axé sur la santé et le coût de la vie.

Pour l'heure, la cheffe Andrea Horwath a refusé de communiquer le coût de son programme, mais elle promet de le faire durant la campagne.

La cheffe du NPD, Andrea Horwath lors d'un rassemblement préélectoral. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Dès que nous aurons ces chiffres, vous les aurez, bien avant que les gens n'aillent aux urnes , a dit Mme Horwath lors d'une annonce mardi.

La plateforme des libéraux de Steven Del Duca, qui a lancé sa campagne dimanche dans son ancienne circonscription de Vaughan-Woodbridge, devrait être dévoilée dans les prochains jours, selon le parti.

Le chef libéral de l'Ontario, Steven Del Duca. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Le chef promet des mesures liées au portefeuille, comme le transport en commun à 1 $ jusqu'en janvier 2024.

M. Del Duca a été défait dans Vaughan-Woodbridge lors des élections de 2018. Son objectif premier est de faire renaître le parti de ses cendres.

Le chef des verts, Mike Schreiner, a lui aussi multiplié les promesses dernièrement, incluant celle de rendre illégale la construction d'autoroutes dans la Ceinture de verdure de l'Ontario, où Doug Ford promet de bâtir deux autoroutes controversées.

La chambre au moment de sa dissolution

À la dissolution de la chambre, les libéraux n’avaient que 7 sièges. 67 sièges étaient détenus par les progressistes-conservateurs. Les verts en comptaient un et le NPDNouveau Parti démocratique , 38.

Deux petits partis issus de la droite sociale étaient aussi représentés à l’Assemblée législative : le Parti Ontario et le Nouveau Parti bleu, respectivement par les députés Rick Nicholls et Belinda Karahalios. Ces députés n’ont pas été élus sous ces bannières, mais les ont rejoints après avoir été expulsés du caucus de Doug Ford pour leur opposition aux mesures sanitaires.

À Queen's Park, 67 des 124 sièges étaient détenus par les progressistes-conservateurs à la dissolution de la chambre. Photo : Radio-Canada

Doug Ford en avance dans les sondages

L’agrégateur de sondages de CBC  (Nouvelle fenêtre) accorde une avance confortable à Doug Ford pour le moment, avec 37 % des intentions de vote. Les libéraux sont deuxièmes à 29 % et le NPD, qui formait l’opposition officielle à Queen’s Park, arrive en troisième position avec 22 %.

Selon Éric Grenier, qui gère l'agrégateur de CBC, si l'élection devait avoir lieu aujourd'hui, il y aurait environ une chance sur six que les PCprogressistes-conservateurs ne parviennent pas à former un gouvernement majoritaire. Les libéraux pourraient plus que tripler leur nombre de sièges, estime l'analyste, mais ils devront récupérer des sièges ravis par le NPD lors de l'élection précédente.

La première moitié de la campagne électorale risque donc d'être une lutte à deux pour le vote anti-Ford.

Rencontrés la semaine dernière à leurs bureaux, les stratèges du NPDNouveau Parti démocratique ont dit à certains médias, dont Radio-Canada, qu’ils étaient sûrs que leur parti pourra s'imposer comme l'alternative progressiste à Doug Ford. Ils s’attendent à ce que la campagne libérale s'essouffle après quelques jours, malgré les sondages actuels.

Le directeur de campagne, Michael Balagus, croit que le NPDNouveau Parti démocratique peut faire des gains supplémentaires à Toronto, Sault-Sainte-Marie et Nippissing (la circonscription du ministre Vic Fedeli), notamment.

Doug Ford a dévoilé en grande pompe son autobus de campagne samedi, que son équipe a appelé le Yes Express , un rappel à l'un de ses slogans de campagne. Les PCprogressistes-conservateurs se positionnent comme étant le parti qui dit : oui et présentent le NPDNouveau Parti démocratique comme le parti du non .

Contrairement au NPDNouveau Parti démocratique , les PCprogressistes-conservateurs et les libéraux n'auront pas d’autobus de campagne pour les médias. L’équipe Ford avait déjà délaissé cette tradition en 2018, mais c’est une première pour les libéraux, qui ont dû rembourser une dette de 10 millions de dollars après avoir mordu la poussière aux dernières élections.

Ils n’ont pas les coffres aussi garnis qu'à l'habitude. Mais l'argent n'est jamais une garantie de victoire.

En 2018, dans la circonscription chaudement disputée de Sudbury, les libéraux ont dépensé 97 000 $, mais sont arrivés troisièmes; le NPDNouveau Parti démocratique l'a emporté en dépensant quatre fois moins.

À Sault-Sainte-Marie, la course la plus serrée du Nord-Est, les progressistes-conservateurs ont devancé les néo-démocrates par seulement 400 voix, mais ont dépensé 44 000 $, comparativement à 14 000 $ pour le NPDNouveau Parti démocratique .

Débats des chefs

Le premier débat des chefs est prévu le 10 mai à North Bay et est organisé par la Fédération des municipalités du Nord de l'Ontario. Le duel doit porter sur des enjeux qui touchent la région, où Doug Ford souhaite ravir des circonscriptions à Andrea Horwath.

Le débat en français, organisé par Radio-Canada et TFO, est prévu pour le 17 mai. Quatre candidats des principaux partis doivent s’affronter, mais leurs noms n’ont pas encore été dévoilés.