4000 patients se retrouvent bientôt sans médecin de famille à Warwick

Les Drs Claudia Harrisson-Boulay, Pierre Deshaies et Manon Chamberland quitteront sous peu. Les trois autres médecins, qui poursuivront leurs activités dans une clinique de Victoriaville, affirment qu'ils ont tout fait pour éviter la fermeture.

Le recrutement est difficile et aucun médecin ne peut nous venir en aide, alors on est dans l'obligation de fermer. On ne peut pas faire fonctionner la clinique à trois médecins , déplore la Dre Monic Pichette.

Selon le Dr Patrice Péloquin, un autre médecin de famille de la clinique, Québec avait octroyé six postes de médecin de famille dans la région. Mais ils n'ont pas tous trouvé preneur.

Il y a eu trois candidatures, dont une était déjà planifiée pour aller ailleurs. On a rencontré les deux autres candidats, et ils ont décidé de ne pas venir ici , explique-t-il.

La Dre Monic Pichette et le Dr Patrice Péloquin affirment qu'ils ont tout tenté pour garder la clinique en activités. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

La seule option restante pour ces patients orphelins : se tourner vers le Guichet d'accès unique. La pilule n'en reste pas moins difficile à avaler pour de nombreux résidents.

La Ville promet d'aider comme elle le peut, elle qui souhaite à tout prix maintenir le service dans la communauté.

S'il y a de jeunes médecins qui terminent l'école, je rappelle que Warwick a une qualité de vie incroyable, souligne le maire Pascal Lambert. On est prêts à accueillir ces nouveaux médecins-là, à les aider financièrement et à collaborer avec eux pour la poursuite de cette clinique en place depuis 77 ans!

« C'est une triste nouvelle pour la Ville, mais [surtout] pour les patients. » — Une citation de Pascal Lambert, maire de Warwick

La clinique médicale de Warwick doit mettre la clé sous la porte, faute de médecins en nombre suffisant. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Mais pour les médecins en place, il n'y a qu'un seul remède au problème actuel : que trois médecins décident de s'établir dans la région, à long terme.

Avec les informations de Jean-François Dumas