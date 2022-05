Des camps d’été du Nord de l’Ontario préparent leur grand retour

Pour plusieurs camps, l’été 2022 marque le retour des campeurs et des activités normales.

Pour Pierre Dorval, qui fait partie de l’équipe de bénévoles du camp Ongrandi, autant l’équipe que les campeurs attendent ce retour avec impatience.

Le réfectoire où les enfants du camp Ongrandi prennent leurs repas pendant leur séjour au lac Rémy. Photo : Camp Ongrandi

Au cours de l’année passée on a tenté plusieurs choses comme un camp virtuel, qui n’a pas été populaire parce que les élèves ont passé l’année à l’école en virtuel, alors on s’est convertis rapidement pour faire des journées de camps dans les communautés. C’est là que les parents et les jeunes nous ont dit qu’ils avaient vraiment hâte que le camp revienne , indique M. Dorval.

Il ajoute que la direction du camp a tout de même dû adapter certains procédés pour prendre en compte les réalités liées à la pandémie.

Il faudra peut-être une adaptation sur les horaires de dîner pour limiter les plus grands groupes et les plus grands rassemblements, et il va falloir que tous nos grands rassemblements se passent à l’extérieur , explique-t-il.

D'autres changements seront tentés au camp cette année. Nous revenons avec l’expérience du camp comme avant, excepté que nous allons tenter une expérience d’offrir des services de camps de jour durant l’été , explique M. Dorval.

Les enfants du camp Ongrandi à Moonbeam peuvent faire du canot sur le lac Rémi. Photo : Radio-Canada

M. Dorval affirme qu’en offrant les camps de jour, il est possible d'offrir des expériences à de plus jeunes enfants.

Contrairement à plusieurs entreprises en Ontario, le camp Ongrandi n’a pas eu de mal à trouver sa main-d'œuvre pour compléter son équipe pour l’année.

On prend une chance

Du côté du camp Soleil, à Noëlville, les campeurs sont aussi attendus pour une expérience complète pour la première fois depuis 2019.

Mais du côté de la direction, on aborde la prochaine saison de camp avec certaines appréhensions.

Les jeunes profitent des kayaks pendant leur séjour au camp Soleil. Photo : Radio-Canada / courtoisie Camp des vacances au Soleil du Nord

Selon Régent Dupuis, président du conseil d’administration du camp Soleil, plusieurs aspects restent incertains en ce qui concerne la saison de camp 2022.

On prend une chance dans le sens que la pandémie, on ne sait pas où ça va nous porter. [...] Mais vu qu’on sent que ça se gère mieux, qu’il y a beaucoup plus de gens vaccinés, on pense qu’on peut naviguer les risques au cours de l’été , affirme M. Dupuis.

Le président du conseil d'administration du Camp Soleil, Régent Dupuis. Photo : Radio-Canada

Parmi les risques, l’organisme pourrait avoir à changer ses plans temporairement si certains de leurs travailleurs doivent prendre une pause en raison du virus.

Puisque nous sommes un organisme à but non lucratif, nous n’avons pas la flexibilité d’engager des personnes supplémentaires en cas d’absence , ajoute M. Dupuis.

L’organisme garde tout de même une liste de personnes qui pourrait venir remplacer les travailleurs qui s’absentent.

En ce qui concerne le recrutement, le camp Soleil a dû pour une rare fois afficher de nombreux postes à combler en vue de l’été, notamment afin de recruter de nouveaux étudiants pour travailler comme moniteurs.

En deux ans, il y a beaucoup de choses qui ont pu se passer pour nos étudiants au postsecondaire, ils peuvent avoir gradué, ils peuvent avoir changé de ville, ils peuvent avoir trouvé un autre emploi, alors on a perdu plus de 50 % de nos employés du passé , constate M. Dupuis.

S’il est fébrile à l’idée de rouvrir le camp, M. Dupuis ne souhaite pas que son camp devienne une source de transmission du virus dans la communauté .