L’accès à la plage du Malin de la rivière Bonaventure reste incertain

Rien n'est encore réglé entre Le Malin de la rivière Bonaventure et Camp Bonaventure. Tandis que le litige perdure entre l'entreprise Le Malin et le Camp Bonaventure, la solution qui avait été envisagée pour permettre d’accueillir quand même les baigneurs à la plage cet été, ne pourra pas se concrétiser.

Un comité qui réunit l’organisme Mission Rivière, la ZECZone d'exploitation contrôlée de la Rivière Bonaventure ainsi que la Ville de Bonaventure, avait proposé d’assurer la gestion du site, temporairement , le temps de la saison estivale.

Sous la forme d’un organisme à but non lucratif (OBNL), le comité souhaitait opérer le site de baignade, la surveillance et le stationnement, de façon autonome pour faire preuve de neutralité et d’indépendance en raison du conflit qui oppose Le Malin au Camp Bonaventure, précise-t-il par voie de communiqué.

On récupérait l’ensemble des activités des gestionnaires du malin pour pouvoir assurer la saison 2022 , précise le maire de Bonaventure, Roch Audet.

Le maire confirme que le comité n’est pas parvenu à une entente avec l’entreprise Le Malin. Les gestionnaires du Malin ne souhaitaient pas renoncer à la gestion du stationnement.

Le maire ajoute que Camp Bonaventure avait quant à lui accepté la location de sa propriété.

« Pour nous, on ne pouvait plus avancer, si on n’avait pas de réponse positive. Il ignore que ça fonctionne pour eux [les gestionnaires du Malin] » — Une citation de Roch Audet, maire de la Ville de Bonaventure

La Ville de Bonaventure continue de chercher des solutions, de concert avec la ZEC de la rivière Bonaventure et l'organisme Mission Rivière (archives). Photo : Gracieuseté de la Ville de Bonaventure

Toujours à la recherche d'une solution

Au début du mois d'août 2021, la pourvoirie du Camp Bonaventure, qui est propriétaire de la plage du Malin, s'est adressé au tribunal pour demander à l'entreprise récréotouristique Le Malin, propriétaire du stationnement, de cesser de publiciser le site et d'inviter des clients à fréquenter la plage.

Mission Rivière, la ZECZone d'exploitation contrôlée de la Rivière Bonaventure ainsi que la Ville de Bonaventure s'étaient réunis cet hiver pour tenter de trouver une solution. Notre crainte, c’est que ça déborde un peu partout et qu’on arrive à une perte de contrôle, c’est pour ça qu’on voulait arriver à une entente entre les deux partenaires , contextualise Roch Audet.

Le site du Malin de Bonaventure est un lieu de baignade prisée par les locaux et les touristes. L'accès au site soulève des questions de sécurité. Le litige pourrait rendre désagréable la gestion de la rivière Bonaventure. Les gens vont descendre en canot, c’est sûr qu’ils vont arrêter sur la berge , s’inquiète le maire.

Le comité assure continuer la recherche d'une solution.

D’autres partenaires, comme par exemple Cime Aventures, intégreront les discussions pour espérer sortir de l'impasse.

Le Malin de la rivière Bonaventure n'avait pas retourné nos appels au moment d’écrire ces lignes.