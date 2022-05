Une entente hors cour intervient dans le dossier de la pyrrhotite

Les victimes devraient recevoir une remise en argent en fonction des dommages encourus d'ici la mi-juillet.

La vague 2B regroupait 497 bâtiments construits entre mai 2003 et novembre 2007, endommagés et non endommagés.

Me Pierre Soucy, un avocat qui représente des victimes de la pyrrhotite, crie victoire. Il est d'avis que les familles pourront enfin passer à autre chose. Rappelons que certaines sont dans l'attente depuis 2012.

Les dates des procès des vagues 2A et 2C ne sont toujours pas fixées. L'avocat croit qu'une entente hors cour pourrait également survenir.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger