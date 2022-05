La diplomatie canadienne se fait attendre en Ukraine

Le gouvernement Trudeau assure que le retour de la délégation canadienne figure dans ses plans, mais n'a pas fourni de date précise.

L' objectif du Canada est de rouvrir l'ambassade au cours des prochains jours, des prochaines semaines , a déclaré la semaine dernière la ministre fédérale des Affaires étrangères, Mélanie Joly, ajoutant que le gouvernement étudiait des scénarios en ce sens.

En entrevue à CBC News, Andriy Shevchenko, qui a été ambassadeur de l'Ukraine à Ottawa jusqu'à l'été dernier, après avoir siégé au Parlement ukrainien, a plaidé pour un retour rapide des diplomates canadiens dans son pays.

« Le Canada a été l'un des premiers pays à déménager l'ambassade à l'extérieur [du pays]. Nous ne voulons pas que le Canada soit le dernier à y retourner. » — Une citation de Andriy Shevchenko, ex-ambassadeur de l'Ukraine au Canada

Une dizaine de jours avant l'invasion des troupes russes en Ukraine, Ottawa avait initialement suspendu ses activités à l’ambassade canadienne à Kiev et ouvert un bureau temporaire à Lviv, dans le nord-ouest du pays. Au premier jour de l'offensive russe, le 24 février, le Canada a transféré son personnel diplomatique en Pologne.

Citée par le réseau CTV, la ministre Joly a soutenu la semaine dernière qu'Ottawa surveillait de près ce que faisaient ses alliés, notamment ses partenaires de l'alliance de services secrets du Groupe des cinq (« Five Eyes », en anglais), qui inclut aussi les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, en invoquant des impératifs sécuritaires.

Témoignant devant le Comité permanent des Affaires étrangères et du développement international, une fonctionnaire d'Affaires mondiales Canada, Heidi Kutz, a fait écho, lundi, aux propos de la diplomate en chef du pays, liant un retour graduel de la présence diplomatique en Ukraine aux conditions appropriées en matière de sécurité.

Le député du Bloc québécois Stéphane Bergeron a demandé si ce n'était pas une façon de surseoir indéfiniment à la réouverture de l'ambassade .

En situation de guerre, comment peut-on prétendre que la situation deviendra suffisamment sécuritaire pour qu’on puisse faire comme la plupart de nos alliés et manifester un soutien concret à l’Ukraine en ayant sur place une ambassade? , a-t-il argué.

« Ne devrait-on pas, à tout le moins, rouvrir [des bureaux diplomatiques] à Lviv comme mesure préliminaire devant mener à la réouverture complète de l’ambassade à Kiev? » — Une citation de Stéphane Bergeron, député de Montarville

Près d'une trentaine de pays, essentiellement européens, ont déjà renvoyé leurs diplomates dans la capitale ukrainienne. C'est notamment le cas de la France et du Royaume-Uni. J'ai l'impression que c'est absolument l'endroit où l'on doit être , a affirmé dimanche au quotidien The Guardian l'ambassadrice britannique, quelques jours après son retour.

La liste continue de s'allonger : lundi, l'ambassade du Danemark a rouvert ses portes, et la Suède a annoncé la réouverture de la sienne dans deux jours. La diplomatie américaine a pour sa part dit espérer un retour d'ici la fin du mois .

Malgré les bombardements qui ont ciblé la région de la capitale dans les premières semaines de l'offensive russe, la Pologne et la Géorgie ont même maintenu leur ambassade ouverte depuis le début des hostilités.

Pas encore de visite canadienne à Kiev

Le premier ministre britannique Boris Johnson (à gauche) s'est rendu à Kiev le mois dernier. Photo : Reuters

Depuis le retrait russe de la capitale ukrainienne, près d'une vingtaine de leaders et hauts dirigeants étrangers y ont défilé pour afficher leur appui à l'Ukraine.

En revanche, aucun responsable du Canada, le pays qui compte la deuxième diaspora ukrainienne après la Russie, ne s'y est encore rendu.

Lorsque vous voyez en personne un ami, un allié [...] présent dans la capitale, cela signifie beaucoup , a fait valoir Andriy Shevchenko à CBC News.

Interviewé par une équipe de CBC News, le premier ministre bulgare Kiril Petkov, l'un des dirigeants à s'être rendu en Ukraine, a pour sa part insisté sur l'importance, pour les leaders étrangers, d'aller constater l'ampleur des dégâts sur le terrain. Lui-même s'est rendu récemment dans la région de Kiev, notamment à Irpin, l'un des théâtres d'exactions imputées à l'armée russe par les Ukrainiens.

« C'est très différent lorsque vous faites des déclarations publiques dans le confort de votre bureau. C'est très différent de le voir de ses propres yeux. » — Une citation de Kiril Petkov, premier ministre de la Bulgarie

Interrogé en marge d'une annonce d'investissement dans le secteur automobile à Windsor, en Ontario, sur une éventuelle visite en Ukraine, le premier ministre Trudeau a éludé la question, se contentant de répéter que le Canada appuie l'Ukraine .

Comme vous savez, on est toujours en contact avec le gouvernement ukrainien pour livrer ce dont ils ont besoin, et nous allons continuer de l’être. Et on va toujours chercher à contribuer de façon positive pour aider les Ukrainiens dans ce conflit contre la guerre illégale de la Russie , a-t-il répondu.

Toutefois, les responsables de la communauté internationale qui s'y sont rendus n'ont de façon générale pas publicisé leur séjour pour des raisons de sécurité.

Premiers à faire le voyage, les premiers ministres polonais, tchèque et slovène avaient rencontré le président Volodymyr Zelensky dès la mi-mars, avant même le départ des forces russes de la région.

Ils ont ensuite été suivis, entre autres, du premier ministre britannique Boris Johnson, de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les États-Unis y ont pour leur part dépêché les secrétaires à la Défense et aux Affaires étrangères, Lloyd Austin et Antony Blinken, ainsi que, cette fin de semaine, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.

L'Ukraine réclame plus d'armes

Comparaissant devant le Comité permanent des Affaires étrangères et du développement international du Canada, l'ambassadrice désignée de l'Ukraine à Ottawa, Yuliia Kovaliv, a par ailleurs remercié Ottawa pour son aide, l'exhortant du même souffle à maintenir son soutien.

Nous avons besoin d'une aide militaire maintenant , a-t-elle argué. Nous nous attendons à ce que les prochaines semaines soient très importantes pour la défense de notre territoire, c'est pourquoi nous demandons instamment un soutien militaire dans les prochains jours et semaines.

Elle a aussi a rendu hommage à la Chambre des communes, où les députés, la semaine dernière, ont voté à l'unanimité en faveur d'une motion à valeur symbolique reconnaissant que la Fédération de Russie commet des actes de génocide contre le peuple ukrainien .

Les livres d'histoire féliciteront le Canada pour sa position ferme, avec l'Ukraine, contre la guerre barbare de la Russie , a-t-elle déclaré. Les Ukrainiens n'oublieront jamais que le Canada était à nos côtés en ces moments dramatiques de notre histoire moderne.

Mme Kovaliv a aussi plaidé pour que la Russie soit imputable des crimes sexuels commis par ses soldats, notamment ceux perpétrés contre des enfants.