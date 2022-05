La Ville d’Edmonton invite ses citoyens à choisir leur concept de parc urbain

La Ville d’Edmonton a dévoilé les deux concepts de parc urbain qu'elle propose pour le terrain de 1,47 hectare ― la superficie de deux terrains de football ― situé entre la 106 e et la 108 e Rue au nord de l'avenue Jasper.

Les Edmontoniens auront trois semaines pour remplir un questionnaire en ligne qui explique les deux concepts proposés par la Ville pour un parc urbain qui sera construit sur le site d'un ancien stationnement du centre-ville. Le premier est plus formel et le deuxième plus organique.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le sondage en ligne, proposés aux habitants d’Edmonton, décortique le projet de parc urbain Warehouse.

Les Edmontoniens pourront par exemple choisir s'ils veulent une butte pour pouvoir glisser l’hiver, en plus de statuer sur le sort du pavillon, mais aussi choisir les infrastructures d’activités.

Les suggestions serviront à la conception de la mouture finale du projet.

L’architecte paysagiste, Yannick Roberge, précise que la principale différence entre les deux versions vient de la configuration des sentiers.

Dans la version dite formelle, les sentiers sont droits, explique-t-il. Dans l’autre option, ils sont plus sinueux. Il y a des cassures qui créent des avant-plans et des arrière-plans. Le sens de la promenade est moins direct.

Outre les chemins piétonniers qui rejoignent les quartiers environnants, l'emplacement du pavillon sanitaire sera également soumis à décision.

L’architecte Pat Hanson indique que deux endroits sont proposés, mais dans les deux cas il s’intègre à l’aménagement urbain.

Le projet intégrera également un élément d’art public significatif qui concorde avec la politique d’art public de la Ville. L’artiste iranienne, Sanaz Mazinani, collabore au projet. La Ville propose soit une oeuvre de taille importante ou une série de plus petites œuvres et demande aux répondants de se prononcer sur le style qui sera adopté.

La responsable de la conception et de la planification d’espaces verts pour la Ville d’Edmonton, Suzanne Young, rappelle que les habitants d’Edmonton ont jusqu'au 22 mai pour compléter le sondage en ligne.