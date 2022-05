Pas de tondeuse en mai : le mouvement prend de l’ampleur au Nouveau-Brunswick

Ce printemps, les villes de Fredericton, de Dieppe et d’Edmundston ont déjà confirmé leur participation à cette initiative. D’autres communautés, comme Moncton, Riverview, Salisbury, Petitcodiac et Memramcook, se sont engagées à ne pas couper le gazon dans certains secteurs.

Caraquet avait accepté de se joindre au mouvement en 2021 et doit décider cette semaine si elle sera de la partie.

Pas de tondeuse en mai permet non seulement la pousse de la pelouse, mais aussi celle des plantes indigènes dont les insectes et abeilles pollinisateurs raffolent en cette période moins productive en fleurs.

Plusieurs villes tiennent l’engagement de conserver des espaces verts non coupés en mai et encouragent les propriétaires privés à faire de même. Photo : Radio-Canada / Guy LeBanc

L’idée de garder la tondeuse dans le garage jusqu’en juin est le début d’un mouvement appelé à devenir grand , a exprimé le concepteur Samuel LeGresley à l’émission La Matinale, lundi.

Il a collaboré avec l’Association des bassins versants de la rivière Petitcodiac à la fabrication d’une affiche, au coût de 10 $, que les gens pourront planter devant leurs résidences en signe d’appui à cette cause.

C’est super de voir des gens davantage conscients de la pollinisation et de l’utilité de différentes fleurs, pas seulement des pissenlits. C’est intéressant de voir la distinction avec les plantes indigènes, qui fournissent la nourriture préférée des pollinisateurs , argue Samuel LeGresley.

Les insectes indigènes

Gaétan Moreau, professeur en écologie des insectes au Département de biologie de l'Université de Moncton, est d’accord avec le principe de Pas de tondeuse en mai. Il fait remarquer qu’il ne pousse pas grand-chose en mai.

Gaétan Moreau est professeur à l’écologie des insectes à l’Université de Moncton (archives). Photo : Radio-Canada

En ne passant pas la tondeuse, on permet aux fleurs de se développer et de nourrir les insectes pollinisateurs indigènes. Ces insectes vont commencer à sortir de leurs trous dans le sol, dans le bois ou même dans des craques de maison. Ils vont chercher de la nourriture , affirme le biologiste.

Gaétan Moreau fait part qu’il existe des dizaines de pollinisateurs autres que les abeilles et leurs cousins. Cependant, il a constaté que la population de ces insectes indigènes était en déclin parce que l’homme a détruit son habitat naturel en ne permettant pas la pousse de fleurs toute l’année.

Il milite pour l’ajout de fleurs, la création de jardins et de potagers pour que ces espèces indigènes puissent se repeupler.

Fredericton emboîte le pas

La Ville de Fredericton participe au mouvement Pas de tondeuse en mai pour la première fois. Ses employés sont appelés à laisser la machinerie dans le garage.

Elle laisse la pelouse pousser sur les terrains de 60 propriétés municipales, ce qui représente une surface d’environ 25 % de tout le territoire habituellement tondu.

Nous allons aussi encourager nos résidents à participer sur leurs propres propriétés. Nous souhaitons la plus grande participation possible des propriétaires de terrains privés parce que nous pouvons faire un réel changement ensemble pour la biodiversité et la nature urbaine , explique Jillian Hudgins, de la stratégie environnementale de la ville.

Les terrains de sport, les terrains de jeu et les parcs à chiens seront tondus en mai, précise-t-on.

Brittany Cormier, chargée de projet à l’Association des bassins versants de la rivière Petitcodiac, a aidé des communautés telles Dieppe, Moncton, Riverview, Salisbury, Petitcodiac et Memramcook à entrer dans la danse.

Nous avons le pouvoir du nombre et plus nous participons à ce mouvement, meilleur sera l’impact pour les pollinisateurs , est-elle assurée.

