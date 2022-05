Un propriétaire de magasin de plein air dans la course à la mairie de Winnipeg

Propriétaire des magasins Wilderness Supply, à Winnipeg et à Thunder Bay, Rick Shone s'est lancé dans la course à la mairie de Winnipeg lundi.

C'est le quatrième candidat à avoir enregistré sa candidature, ce qui lui permet de collecter et de dépenser des fonds conformément aux règles électorales de la Ville.

Rick Shone, 45 ans, n'a jamais brigué de poste au sein du conseil municipal auparavant et il affirme n'être affilié à aucun parti politique.

Il dit vouloir se présenter à la mairie depuis 2017. Ses projets ont toutefois été mis en suspens en raison de la pandémie : la demande de canots, de kayaks et de matériel de camping a grimpé en flèche lorsque la population canadienne a été empêchée de voyager à l'extérieur du pays.

Rick Shone souhaite prendre du recul de son entreprise de 30 employés afin de monter une campagne pour devenir le 44e maire de Winnipeg.

Je veux construire une ville dans laquelle les gens sont fiers de vivre , a déclaré M. Shone, lundi, à partir de son magasin de Winnipeg, après avoir déposé sa candidature.

Cela m’arrive souvent de voyager à travers le pays et ailleurs, et de rencontrer des gens avec qui je critique Winnipeg pour diverses raisons. C’est parfois pour plaisanter, mais c’est quelque chose qui me dérange vraiment.

Aucune promesse électorale pour l’instant

M. Shone n’a pas encore dévoilé ses priorités de campagne ou pris d’engagement politique. Il a toutefois déclaré que, lorsqu'il fera des promesses, il visera plus haut que de s'engager à déneiger et à combler les nids-de-poule.

Cela fait partie des responsabilités de la Ville, et nous devons les réaliser correctement, explique-t-il. Par contre, nous voulons aussi créer une ville qui offre les mêmes chances à tout le monde. Nous voulons créer une ville dans laquelle les gens se sentent bien, avec un style de vie abordable et une grande qualité de vie.

Bien qu’il n’ait pas d’expérience politique, Rick Shone a déclaré qu'il ne commettrait pas l'erreur de proposer des solutions simples aux problèmes complexes auxquels la Ville de Winnipeg fait face.

Je suis propriétaire d'une entreprise et j'aime croire que je dirige mon entreprise avec intégrité, compétence, équité (...) Et c'est le genre de choses que j'ai l'intention d'apporter à l'Hôtel de Ville.

Trois des quatre derniers maires de Winnipeg sont entrés en fonction sans expérience politique. Susan Thompson et Sam Katz étaient propriétaires d'entreprises, tandis que Brian Bowman, le maire sortant, était avocat spécialisé dans la protection de la vie privée.

Autres candidats dans la course

La consultante en affaires Jenny Motkaluk, qui a terminé deuxième dans la course à la mairie de 2018, s'est lancée dans la course à la mairie dimanche. Il en est de même pour le propriétaire d'une entreprise de sécurité, Don Woodstock, qui a terminé quatrième en 2018, et pour Chris Clacio, qui avait posé sa candidature à la mairie en 2018, mais n'a pas terminé le processus de mise en candidature.

Le conseiller municipal de Saint-James, Scott Gillingham, devrait annoncer sa candidature lundi après-midi.

Avec les informations de Bartley Kives