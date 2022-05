Glissement de terrain : la mairesse de Whitehorse blâme les changements climatiques

Nous surveillons l’escarpement depuis quelques années maintenant. C’est à notre ordre du jour, mais ce qui se passe actuellement n’a jamais été vu dans le passé, tout du moins, pas à cette échelle , affirme la mairesse.

Cette dernière explique que la Municipalité va faire venir un expert en géorisques pour qu’il évalue le glissement de terrain.

Selon la mairesse, il n'y a pas de doute : les changements climatiques sont à l'origine de l’incident. Nous arrivons à la saison des inondations et, en fonction de ce qui se passe, nous verrons les dangers des incendies de forêt , affirme-t-elle.

« C'est le changement climatique et, à Whitehorse, nous ne sommes pas à l'abri. » — Une citation de Laura Cabott, mairesse de Whitehorse

Elle croit que de nombreuses choses peuvent être faites, à long terme, pour atténuer ces effets, mais elle s’interroge sur les mesures qui peuvent être prises de façon plus pressante.

Une fois que nous aurons évalué la situation, il faudra peut-être gérer la quantité de neige ou détourner l'eau, ou peut-être essayer de renforcer l'escarpement. Je ne sais pas, ce sont les réponses que nous espérons du spécialiste.

Incertitude sur la réouverture des voies d'accès

Pour le moment, la mairesse avoue ne pas savoir quand les voies touchées vont rouvrir à la circulation. Elle affirme que la fermeture pourrait encore durer quelques jours.

Depuis samedi après-midi, l’une des principales voies d'accès à la capitale yukonnaise, la route Robert Service, est fermée. Ce contretemps oblige les automobilistes et les cyclistes qui arrivent du sud de la ville à faire un détour par la voie Two-Miles Hills pour se rendre au centre-ville. Le sentier Millenium et celui de l’Aéroport sont également fermés.

La mairesse de Whitehorse, Laura Cabott, pense que les changements climatiques sont à l'origine du glissement de terrain qui s'est produit samedi. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Laura Cabott explique que le terrain où s'est produit le glissement est encore très peu stable et considéré comme une zone de haut risque. Personne ne peut s’y rendre pour enlever les débris en ce moment. En revanche, plusieurs professionnels, comme des ingénieurs, se trouvent non loin pour surveiller la situation.

La mairesse ajoute que l’escarpement dans toute sa longueur est aussi surveillé, notamment près des zones résidentielles.

Nos ingénieurs marchent le long du sentier de l'Aéroport et l'évaluent, mais il n’y a pas de danger pour l’instant.

Si beaucoup de questions restent encore en suspens, la mairesse est néanmoins rassurée que personne n’ait été blessé dans le glissement de terrain.

Elle affirme aussi qu'elle devrait avoir plus d'information mardi ou au plus tard, mercredi .

Laura Cabott estime que cet incident rappelle surtout à la Ville et à ses habitants quelles sont leurs responsabilités.

Notre ville et notre communauté doivent faire ce qu'elles peuvent pour ralentir le changement climatique et réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais nous devons également consacrer du temps, des ressources et de l'argent à l'adaptation au changement climatique et à acquérir une plus grande résistance.

Avec des informations d'Elyn Jones