Les Remparts se préparent à affronter Chicoutimi en séries

Les Remparts ont terminé la saison régulière au premier rang de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec , alors que Chicoutimi a terminé 8e dans l’Est et 14e au total.

La série débutera sur la glace du Centre Vidéotron le 5 mai prochain.

Équipe d'expérience

Malgré les statistiques avantageuses pour sa formation, Patrick Roy souligne l’expérience des Saguenéens. L’équipe de Chicoutimi compte notamment dans ses rangs deux joueurs de 20 ans et un gardien de 19 ans.

Chicoutimi a une défensive très expérimentée. Ils ont quand même de bons attaquants. On va être testés. Il va falloir être prêts. Je m'attends à des matchs serrés. Il va falloir gérer la nervosité lors du premier match et par la suite maintenir le niveau d'intensité qui a fait notre succès cette année , affirme Patrick Roy.

Un but de Viljami Marjala en prolongation a permis aux Remparts de célébrer la victoire à leur premier match en près d'un mois. Photo : Ghyslain Bergeron / LHJMQ

Formule trois de cinq

La formule trois de cinq pourrait tout de même favoriser les Remparts, étant donné la profondeur de leur attaque.

Ça va vite, mais c'est comme ça. On a dit toute la saison qu'on aimait notre profondeur. On a joué avec quatre trios. Tout le monde a joué un rôle important dans nos succès. Gravel joue sur la 4e ligne, il a 27 buts et il ne joue pas en avantage numérique , observe l’entraîneur-chef.

Les Tigres de Victoriaville ont gagné la Coupe du président, l'an dernier, au Centre Vidéotron. Photo : Gracieuseté : LHJMQ

Les Remparts peuvent aussi compter sur des joueurs qui ont une bonne expérience des séries éliminatoires. La formation a procédé à des transactions afin de mettre la main sur des joueurs des Tigres de Victoriaville.

Les Tigres ont remporté la Coupe du président l’an dernier.

Les Frenette, Gravel, Coulombe, Iacobo ont vécu les séries du début jusqu'à la fin. Ils vont grandement aider notre noyau de joueurs , estime Patrick Roy.

Guy Lafleur avec les Nordiques de Québec Photo : La Presse canadienne / Clement Allard

Hommage à Guy Lafleur

Avant de diriger sa formation en séries éliminatoires, Patrick Roy rendra hommage, mardi, à Guy Lafleur lors de ses funérailles nationales.

Les deux hommes n’ont pas joué longtemps ensemble à Montréal, mais il se dit honoré du fait que le propriétaire des Canadiens, Geoff Molson, lui a demandé de participer à la cérémonie.