Il joue à Elden Ring avec une manette de jeu éducative de Fisher-Price

Le Néo-Zélandais Rudeism a publié une vidéo qui montre le fonctionnement de son appareil modifié. Celui-ci continue d’émettre tous les sons et effets visuels de base de la manette de jeu éducative, ce qui rend le tout plutôt cacophonique quand on l’utilise pour jouer à Elden Ring.

Pour y arriver, l’instavidéaste a notamment dû installer un manche analogique répondant aux commandes sur deux axes pour remplacer celui de Fisher-Price, qui n’était pratiquement qu’un simple bouton à la base.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

L’adepte de jeux vidéo entend terminer Elden Ring avec cette manette, selon ce que rapporte le site spécialisé The Verge.

Ce n’est pas la première fois que Rudeism s’inspire d’un jeu de la série Dark Souls, réputée comme très difficile. Il avait réussi à terminer Dark Souls III avec une manette qui consistait en un seul bouton, sur lequel les coups se traduisaient en commandes dans le jeu à la façon du code Morse : trois petits coups pour bouger à gauche, un seul pour rouler au sol, etc.

Il avait aussi créé un sabre laser répondant à ses mouvements pour jouer à Star Wars Jedi: Fallen Order. Pour le jeu The Legend of Zelda: Ocarina of Time, il a fabriqué un ocarina utilisable simultanément comme instrument à vent et manette de jeu.