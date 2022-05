« Reset 2047 », un jeu vidéo créé pour enseigner un cours de droit à l’Université d’Ottawa

Pour Thomas Burelli et Alexandre Lillo, les deux hommes derrière le projet, remplacer les lectures obligatoires d'un cours universitaire par un jeu vidéo n'a rien de farfelu.

On s'est dit que ce serait intéressant d'amener les jeux vidéo dans l'univers de l'enseignement universitaire, donc de créer un support qui vient chercher les jeunes avec d'autres stratégies d'apprentissage , explique M. Lillo.

Le produit final s'appelle « Reset 2047 ». Le scénario se déroule dans une version futuriste de la capitale fédérale et regroupe tous les concepts étudiés dans le cours de droit des jeux vidéos enseigné par M. Burelli depuis l'hiver 2021.

C'est à un moment où les jeux vidéos ont été interdits, parce qu'ils sont considérés trop violents, trop addictifs, trop polluants, etc. Vous incarnez une policière de la brigade anti-jeux vidéo et vous devez enquêter sur des problèmes liés à leur usage , raconte-t-il.

Le Téléjournal, 19 janvier 2007

À travers la quête de la policière Fred Gallant, les étudiants en apprendront davantage sur les enjeux de commercialisation, de droits d'auteur, de dépendance et de pollution en lien avec l'industrie des jeux vidéos.

On l'utilisera en cours en complément de d'autres interventions. Ce sera plus en fond que juste ce matériel-là , précise Thomas Burelli.

Une première au Canada

Le projet a été rendu possible grâce à une subvention du gouvernement de l'Ontario pour créer des outils pédagogiques innovants. Après 10 mois d'efforts, le jeu est enfin prêt à être testé par les étudiants.

Le moment révélateur, c'est quand on a pu aller à l'adresse ''reset2047.ca'' pis là tu vois la page d'accueil avec le bouton ''Commencer le jeu'' , se rappelle Patrick Walton, le directeur créatif du jeu.

De gauche à droite : Alexandre Lillo, Patrick Walton et Thomas Burelli. Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

Élaboré spécialement pour être utilisé dans un cours universitaire, Reset 2047 est unique en son genre dans la sphère académique canadienne. Ses créateurs font le pari que d'autres projets similaires verront le jour prochainement.

« La question que je me pose, c'est quand est-ce que ça devient trop sérieux et qu'on arrête de jouer? À quel moment on se dit que ce n'est plus pertinent de jouer et de s'amuser? » — Une citation de Alexandre Lillo, codirecteur du projet « Reset 2047 »

À mon époque, les professeurs nous disaient : ''Bienvenue au cours, blablabla, allez acheter mon livre, on va l'utiliser''. Je pense qu'on est rendu dans une version évoluée de ça, où les professeurs vont dire : ''Bienvenue à notre cours, allez jouer à notre jeu vidéo et on va utiliser ces concepts-là au cours du prochain semestre" , poursuit M. Walton en riant.

Alexandre Lillo et Thomas Burelli sont également cotitulaires de la Chaire de recherche en innovation pédagogique de l'Université d'Ottawa. Ils espèrent que Reset 2047 aura un effet papillon à travers les différentes facultés de l'institution et, pourquoi pas, à l'échelle du pays.