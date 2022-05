Être Ukrainien

« Pendant 400 ans, pour les Ukrainiens, que le pays se soit appelé empire russe, fédération russe ou encore URSS, les Russes, ces gens de l'Est, ont toujours voulu détruire notre pays, notre religion, notre langue, tout. » — Une citation de L’historien Igor Ponamarchuk

Mais pour les Ukrainiens, ce vœu de Moscou de les dissoudre dans le tout russe est impensable : non seulement sont-ils historiquement distincts, mais la langue ukrainienne prend de plus en plus le dessus sur le russe, parlé dans le sud et l’est du pays.

En fait, Poutine serait en train de renforcer l’identité ukrainienne. Et ce, depuis son invasion de la Crimée et d’une partie du Donbass en 2014.

Destins mêlés

Le sort de la Russie et celui de l’Ukraine sont intimement liés depuis plus d’un millénaire. En fait, la Russie – tout comme l’Ukraine et la Biélorussie – est née à Kiev au 10e siècle. Le puissant Rus’ de Kiev s’étend alors de la Baltique à la mer Noire.

Puis, après les invasions mongoles du 11e siècle, la Russie et l’Ukraine connaissent une histoire séparée, jusqu’à ce que Catherine II, dite la Grande, s’empare de l’Ukraine à la fin du 18e siècle. Depuis, Moscou ne cesse de vouloir la dominer. Sous Staline, au début des années 1930, quelque 5 millions d’Ukrainiens perdent la vie lors d’une famine provoquée par le pouvoir soviétique.

La politique de russification systématique décidée par Moscou, ainsi que les déplacements de populations forcés, explique qu’une grande partie de l’Ukraine soit maintenant russophone, comme l’illustre bien le parcours de notre interprète Natalia Kuntachiova, à Zaporijia, sur les bords du Dniepr, au sud-est du pays.

Je suis Ukrainienne, je suis née ici, je me sens Ukrainienne, souligne-t-elle. Le fait que je parle russe, c’est historique : ça vient de l’Union soviétique. Nous tous, on est nés en Union soviétique. Mais nos enfants parlent ukrainien parce que dans les écoles, depuis 2014, ils apprennent en ukrainien.

Le reportage de Jean-Michel Leprince Photo : Radio-Canada / Gracieuseté : Tourisme Zaporijjia

Une mobilisation à la cosaque

Le monde s’étonne de la capacité de mobilisation de l’armée et du peuple ukrainiens dans un pays où on se méfie du gouvernement et des politiciens corrompus.

Mais c’est que ce sont les gens qui, dès le premier jour de la guerre, spontanément, ont pris les choses en main.

Un scénario qui n’est pas sans rappeler l’histoire des fameux Cosaques zaporogues, qui avaient leur sietch (citadelle) sur l’île de Khortytsia, en plein milieu du fleuve Dniepr, en aval du barrage et des anciens rapides de Zaporijia.

Dans son roman Taras Boulba, Nicolas Gogol écrit qu’un paysan cosaque était armé et à cheval en une semaine et qu’une armée cosaque était prête au combat en deux semaines.

« C’est beau de faire partie de ce mouvement. L’histoire se fait, la nation se bat, c’est dur, mais c’est inspirant. » — Une citation de L’historien Igor Ponamarchuk

Après la guerre, il sera alors temps de doter l’Ukraine d’un gouvernement et d’institutions solides et honnêtes, surtout si elle veut entrer dans l’Union européenne.